Autoritățile franceze au ordonat spitalelor să fie pregătite, până anul viitor, pentru un posibil conflict militar major în Europa

Într-un climat internațional tot mai tensionat, autoritățile franceze au emis un ordin fără precedent: spitalele din Hexagon trebuie să fie pregătite, până cel târziu în martie 2026, pentru scenariul unui "angajament militar major" pe continentul european. Documentul a fost obținut de săptămânalul Le Canard Enchaîné.

Potrivit ministerului francez al Sănătății, prioritatea este de a adapta sistemul sanitar civil pentru a putea prelua un flux masiv de răniți, atât francezi, cât și proveniți din alte state europene. Este un scenariu ce presupune implicarea Franței ca stat de sprijin într-un conflict de amploare, în care solidaritatea între aliați ar presupune și preluarea victimelor de pe alte fronturi.

"Este vorba despre anticipare, pregătire și răspuns la nevoile sanitare ale populației, integrând în același timp cerințele specifice apărării naționale", se arată în documentele oficiale. Sistemul de sănătate civil este chemat să se adapteze rapid pentru a putea trata inclusiv pacienți militari, în condiții de criză extinsă.

Germania, în alertă

Pe fondul acestor pregătiri, Germania își exprimă îngrijorarea legată de exercițiul militar rusesc „Vest 2025”, ce urmează să aibă loc în Belarus. Șeful forțelor armate germane, generalul Carsten Breuer, a precizat că, deși nu există indicii directe privind o agresiune planificată sub acoperirea manevrelor, NATO rămâne în stare de vigilență ridicată.

Declarațiile vin pe fondul unei retorici tot mai alarmante la vârful Alianței Nord-Atlantice. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertiza recent că lumea se află în pragul unui conflict global, alimentat de o posibilă acțiune coordonată între Rusia și China. Într-un interviu acordat The New York Times, fostul premier olandez a descris un scenariu în care Beijingul ar lansa un atac asupra Taiwanului, în paralel cu o ofensivă a Moscovei asupra teritoriilor NATO din Europa de Est.

"Să nu fim naivi", a spus Rutte. "Dacă Xi Jinping decide să atace Taiwanul, nu o va face fără să-i ceară lui Vladimir Putin să provoace o diversiune în Europa. Iar țintele posibile sunt deja cunoscute: statele baltice, foste republici sovietice și membre NATO".

Aceste avertismente vin într-un context în care Rusia își accelerează considerabil capacitățile de producție militară. Potrivit lui Rutte, Kremlinul produce în prezent de trei ori mai multă muniție în doar trei luni decât reușește NATO într-un an întreg — un dezechilibru care subminează eforturile occidentale de sprijin pentru Ucraina și ridică semne serioase de întrebare privind pregătirea colectivă a Alianței.

Totodată, Rutte a subliniat că Rusia nu este singură. Alături de Moscova acționează o rețea tot mai strânsă de aliați autoritari: Coreea de Nord, China, Iranul. Aceștia sprijină activ războiul de agresiune împotriva Ucrainei și alimentează un conflict care riscă să se transforme într-o conflagrație globală.

"Avem o provocare geopolitică enormă în față", a concluzionat Rutte, pledând pentru creșterea bugetelor de apărare și consolidarea parteneriatelor dintre NATO și țările din Indo-Pacific. În viziunea sa, doar o descurajare credibilă și o cooperare strânsă între Occident și aliații din Asia ar putea preveni un dezastru global.