search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un pasager beat de pe ruta Bruxelles-Bucureşti s-a luat la bătaie cu membrii echipajului strigând „Slava Diana Șoşoacă”. A fost încătușat și amendat

0
0
Publicat:

Un bărbat de 41 de ani care a călătorit cu un avion de la Bruxelles la București şi care se afla în stare avansată de ebrietate a fost încătușat, luni, pe Aeroportul ”Henri Coandă”.

Avion Wizz Air FOTO: Pixabay
Avion Wizz Air FOTO: Pixabay

Incidentul s-a produs, luni, cu 40 de minute înainte ca avionul WizzAir care decolase de pe aeroportul Charleroi să aterizeze la Otopeni.

Însoțitorii de bord au încercat să-l calmeze pe bărbat, însă acesta a continuat să înjure și să amenințe. 

Bărbatul era sub influența alcoolului și să amenințe și după ce a fost imobilizat. Potrivit martorilor care au relatat incidentul, el a strigat către pasageri „vaccinaților” și alte mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, LGBT sau a Uniunii Europene. De asemenea, a mai strigat numele Dianei Șoșoacă și a lui Nicolae Ceaușescu. „Slava România, Slava Diana Șosoacă”, a mai țipat bărbatul.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Bucureşti au fost informaţi de incident de către Centrul de Monitorizare şi Coordoonare al aeroportului.

Acolo s-a deplasat o echipă operativă comună formată din poliţişti de frontieră, poliţişti de la transporturi şi jandarmi, care a constatat că persoana în cauză, un cetăţean român în vârstă de 41 de ani, prezenta halenă alcoolică puternică, echilibru instabil, incoerenţă în exprimare şi un comportament neadecvat faţă de personalul aeroportuar, membrii echipajului şi ceilalţi pasageri.

”Având în vedere riscul generat pentru siguranţa zborului şi pasagerilor, bărbatul a fost încătuşat şi condus în spaţiile Poliţiei de Frontieră pentru luarea măsurilor legale. Acesta a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu art. 126 lit. x) din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian, cu amendă în cuantum de 4.000 de lei, iar în jurul orei 13:15 a fost predat colegilor din cadrul Poliţiei Transporturi Aeriene pentru a fi escortat în zona publicǎ”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
digi24.ro
image
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Ordin de protecție emis împotriva lui Marian Vanghelie. Ce i-a făcut fostei sale partenere
mediafax.ro
image
Ce studii are, de fapt, Adelina, soția lui Cristi Chivu. A urmat o facultate din România de care puțini au auzit
fanatik.ro
image
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
libertatea.ro
image
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
observatornews.ro
image
Crimă în Cernavodă! Leonard Ion, un recidivist cu trecut violent, și-a înjunghiat mortal rivalul 😲
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Cum arată noul Formular 112? Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, modificată
playtech.ro
image
Cine este Andreea Albăstroiu, fosta logodnică a lui Florin Răducioiu. Ce diferență mare de vârstă este între cei doi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
kanald.ro
image
Pedala de accelerație are o funcție ascunsă în mașinile hibride și puțini șoferi...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Ce nebunie! Când începe noul an şcolar şi ce schimbări halucinante aduce
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în privința Pachetului doi. PSD declanșează revoluția
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
Theo Rose a dat din casă! Ce face Anghel Damian când rămâne singur cu băiețelul lor, Sasha Ioan? Câți copii își mai doresc cei doi?! „Parcă tot un băiețel…”
click.ro
Mahra French Montana jpg
Prințesa neglijată din Dubai s-a logodit cu un rapper celebru, după ce i-a cerut soțului divorțul pe Instagram
okmagazine.ro
Minitarte cu mere Sursa foto shutterstock 2104450739 jpg
Desert de sezon, pe gustul tuturor: minitarte cu mere şi aluat fărâmicios
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Prințul Harry mărturisește că toată viața sa va regreta ultima discuție pe care a avut-o cu mama sa

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă