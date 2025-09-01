Un pasager beat de pe ruta Bruxelles-Bucureşti s-a luat la bătaie cu membrii echipajului strigând „Slava Diana Șoşoacă”. A fost încătușat și amendat

Un bărbat de 41 de ani care a călătorit cu un avion de la Bruxelles la București şi care se afla în stare avansată de ebrietate a fost încătușat, luni, pe Aeroportul ”Henri Coandă”.

Incidentul s-a produs, luni, cu 40 de minute înainte ca avionul WizzAir care decolase de pe aeroportul Charleroi să aterizeze la Otopeni.

Însoțitorii de bord au încercat să-l calmeze pe bărbat, însă acesta a continuat să înjure și să amenințe.

Bărbatul era sub influența alcoolului și să amenințe și după ce a fost imobilizat. Potrivit martorilor care au relatat incidentul, el a strigat către pasageri „vaccinaților” și alte mesaje împotriva vaccinului anti-Covid, LGBT sau a Uniunii Europene. De asemenea, a mai strigat numele Dianei Șoșoacă și a lui Nicolae Ceaușescu. „Slava România, Slava Diana Șosoacă”, a mai țipat bărbatul.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Bucureşti au fost informaţi de incident de către Centrul de Monitorizare şi Coordoonare al aeroportului.

Acolo s-a deplasat o echipă operativă comună formată din poliţişti de frontieră, poliţişti de la transporturi şi jandarmi, care a constatat că persoana în cauză, un cetăţean român în vârstă de 41 de ani, prezenta halenă alcoolică puternică, echilibru instabil, incoerenţă în exprimare şi un comportament neadecvat faţă de personalul aeroportuar, membrii echipajului şi ceilalţi pasageri.

”Având în vedere riscul generat pentru siguranţa zborului şi pasagerilor, bărbatul a fost încătuşat şi condus în spaţiile Poliţiei de Frontieră pentru luarea măsurilor legale. Acesta a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu art. 126 lit. x) din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian, cu amendă în cuantum de 4.000 de lei, iar în jurul orei 13:15 a fost predat colegilor din cadrul Poliţiei Transporturi Aeriene pentru a fi escortat în zona publicǎ”, a transmis Poliţia de Frontieră.