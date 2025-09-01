Tragedie la Timișoara. Un băiețel de nici doi ani a murit înecat într-un iaz, în timp ce era la o grădiniță privată. Dispariția lui a fost remarcată prea târziu

Tragedie la Timișoara, unde un copil de un an şi opt luni ani a murit după ce a căzut într-un iaz ornamental din apropierea grădiniței în timpul programului de recreere.

Un băiețel în vârstă de doar 1 an și 8 luni și-a pierdut viața, luni, 1 septembrie, în Timișoara, după ce a fost găsit înecat într-un iaz ornamental aflat lângă o creşă privată de pe Calea Martirilor. Micuțul fusese scos afară pentru recreere, împreună cu alți copii și educatoarele, iar dispariția sa a fost observată mult prea târziu.

Potrivit presei locale, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost alertați în jurul orei 12:30 că un copil este înecat într-un iaz din apropierea grădiniței. Ajunși la fața locului, aceștia au confirmat că este vorba despre un băiețel de 1 an și 8 luni, plecat la plimbare cu grupa sa de la creșă.

„La data de 1 septembrie, în jurul orei 12.30, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timișoara într-un iaz ornamental se află un minor înecat. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba de un băiețel de 1 an și 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spațiu amenajat, în aer liber, din proximitatea grădiniței, împreună cu ceilalți copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia. Din nefericire, în urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băiețelului”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și investighează, totodată, modul în care copiii au fost supravegheați în timpul activității de recreere.

Deși este cel mai grav incident, acesta nu este singular, problema supravegherii copiilor pe timpul cât se află în astfel de unități educaționale este una mai veche. Sunt destul de numeroase situațiile în care minori de vârstă mică au reușit să iasă din grădinițe fără ca nimeni să observe și să umble singuri pe străzi.