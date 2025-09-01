search
Luni, 1 Septembrie 2025
Val uriaș de modificări depuse la legile asumate de Guvern. Cresc impozitele pentru marile averi și scad salariile în instituții autonome

Senatorii și deputații au depus aproape 300 de amendamente la cele cinci legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, însă majoritatea au fost respinse. 

Val uriaș de amendamente depuse la Parlament / Sursa foto: PNL
Val uriaș de amendamente depuse la Parlament / Sursa foto: PNL

Parlamentarii au depus 291 de amendamente la legile pentru care Guvernul își asumă răspunderea, majoritatea respinse

Senatorii și deputații au depus un total de 291 de amendamente la cele cinci proiecte de legi pentru care Guvernul și-a anunțat intenția de a-și angaja răspunderea în Parlament, însă majoritatea propunerilor nu au fost adoptate, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. 

Din cele 291 de amendamente depuse, doar modificările pentru două proiecte au fost aprobate

Primele trei proiecte au fost adoptate în forma inițială, fără ca amendamentele depuse de parlamentari să fie luate în considerare. Două dintre ele au fost modificate:

- proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

- proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

Cresc impozitele pentru marile averi

Modificări aduse legii privind redresarea și eficientizarea resurselor publice:

  • scutiri de taxe pentru veteranii de război, văduvele acestora, foștii deportați și persecutați politic: scutire de la plata impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un mijloc de transport;
  • creșterea de trei ori a cotei de impozitare pentru marile averi, de la 0,3% la 0,9%, aplicabilă atât pentru proprietăți imobiliare de peste 2,5 milioane lei, cât și pentru autoturisme de lux de peste 375.000 lei;
  • reducerea la 40 lei/an a impozitului pe mașinile electrice (față de 80 lei în prezent);
  • reguli noi pentru capitalul social al firmelor: prag minim de 500 lei pentru SRL-uri nou înființate și 5.000 lei pentru cele cu cifră de afaceri de peste 400.000 lei;
  • introducerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile cu venituri de peste 50 milioane euro/an;
  • limitarea cheltuielilor deductibile pentru management și consultanță în relația cu entități afiliate externe la 1% din total cheltuieli;

Reduceri de personal și salarii mai mici

Prevederile legii pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome:

  • reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a posturilor de suport administrativ la ANRE, ASF și ANCOM;
  • salariile și indemnizațiile membrilor conducerii vor fi reduse cu 30% de la începutul anului 2026;
  • până la sfârșitul lui 2028, nu vor beneficia de bonusuri sau prime membrii comitetului ANRE, președinții și vicepreședinții ANCOM;
  • conducerea acestor instituții trebuie să prezinte Parlamentului noile organigrame până la 30 octombrie;

Distribuția amendamentelor pe proiecte:

31 de amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 242/2025)

68 amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PL-x nr. 243/2025)

43 de amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (nr. 244/2025)

58 de amendamente la Proiectul de Lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome (PL-x nr. 245/2025)

 91 amendamente la Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x nr. 246/2025)

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit, luni, 1 septembrie, în prima zi a sesiunii ordinare a Parlamentului, pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru cinci proiecte. Inițiativele intră în 5 ședințe consecutive. Şedinţele comune ale Parlamentuluiau început la ora 19,00. Opoziția va putea depune 5 moțiuni de cenzură în termen de 3 zile, iar AUR a anunțat că va depune pentru fiecare proiect asumat de Guvern. 

