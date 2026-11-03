 Agri Next 2026. AFIR pregătește o finanțare specială pentru bateriile de stocare a energiei. Cine va putea obține bani | adevarul.ro
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Agri Next 2026. AFIR pregătește o finanțare specială pentru bateriile de stocare a energiei. Cine va putea obține bani

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Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește o nouă linie de finanțare destinată exclusiv bateriilor de stocare a energiei electrice, de care vor putea beneficia fermierii și procesatorii din România. Instituția are în vedere și posibilitatea extinderii investițiilor realizate prin primele trei sesiuni ale schemei de energie, AGRI 1, AGRI 2 și AGRI 3. Lansarea noilor finanțări depinde însă de obținerea unor fonduri suplimentare prin Fondul pentru Modernizare, a anunțat Ioan Oneț, director general adjunct al AFIR, la Agri Next 2026.

doi speakeri la Agri Next
Paul Kmen, Ioan Oneț Foto: Adevarul

Oficialul a explicat că, în primii doi ani ai schemei, finanțarea a vizat instalarea panourilor fotovoltaice, fără să includă și posibilitatea achiziției bateriilor de stocare. Ulterior, beneficiarii au primit mai multă flexibilitate pentru dimensionarea capacităților de stocare, în funcție de necesitățile fiecărei exploatații.

„La un megawatt de panouri fotovoltaice, un megawatt de stocare. Le-am dat posibilitatea să își dimensioneze capacitățile de stocare în funcție de necesități, în limita finanțării acordate”, a declarat Ioan Oneț.

AFIR pregătește o sesiune dedicată exclusiv bateriilor de stocare

Directorul general adjunct al AFIR a dezvăluit că instituția a pregătit deja ghidurile necesare pentru finanțarea investițiilor în stocarea energiei, dar și pentru extinderea proiectelor aprobate în cadrul primelor trei sesiuni ale schemei.

„Noi, vă spun sincer, și vă dau puțin din culise, am pregătit ghiduri expres pentru stocare și mai avem un ghid pregătit pentru a le oferi posibilitatea celor care au depus proiecte prin AGRI 1, AGRI 2 și AGRI 3 să își extindă investițiile. Pentru că, în momentul de față, nu aveam această posibilitate de extindere”, a explicat Oneț.

Lansarea noilor finanțări depinde însă de obținerea unor fonduri suplimentare prin Fondul pentru Modernizare. AFIR speră să poată accesa aceste resurse pentru a organiza o sesiune în care investițiile eligibile să vizeze exclusiv stocarea energiei electrice.

„Sperăm să mai primim bani. Din Fondul pentru Modernizare am înțeles că mai sunt foarte mulți bani și sperăm să avem posibilitatea să accesăm aceste fonduri, astfel încât să lansăm o sesiune dedicată exclusiv stocării energiei”, a afirmat oficialul.

Independența energetică, un avantaj pentru competitivitatea fermelor

Ioan Oneț a atras atenția că independența energetică pe tot parcursul anului este dificil de obținut, în special din cauza producției mai reduse de energie solară în timpul iernii. Chiar și așa, acoperirea necesarului de energie din surse proprii timp de nouă-zece luni pe an ar putea reprezenta un avantaj important pentru ferme.

„Este foarte complicat să spui că poți deveni independent energetic 12 luni pe an, pentru că iarna nu ai aceeași producție de energie solară. Dar eu cred că, dacă reușești să ai independență energetică timp de nouă-zece luni pe an, este foarte bine. Deja ai o bază de competitivitate mult mai mare față de ce ai avut până acum”, a declarat directorul general adjunct al AFIR.

Băncile sunt reticente să finanțeze investițiile fermierilor

Pe lângă costurile energiei, accesul la finanțare rămâne una dintre problemele cu care se confruntă agricultorii care vor să dezvolte investiții. Ioan Oneț a atras atenția că băncile sunt reticente în acordarea creditelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor europene.

„Băncile sunt destul de reticente în a acorda partea de cofinanțare pentru beneficiarii noștri”, a afirmat reprezentantul AFIR.

O altă dificultate este legată de obținerea autorizațiilor de construire pentru investițiile care presupun lucrări de construcții-montaj. Potrivit lui Oneț, procedurile pot dura între nouă luni și un an, afectând calendarul proiectelor și capacitatea beneficiarilor de a respecta termenele de implementare.

Oficialul consideră că instituțiile responsabile pentru emiterea avizelor ar trebui să fie mai bine conectate, astfel încât documentele necesare să poată fi obținute mai rapid. El a semnalat și dificultățile legate de scrisorile de garanție bancară, după ce instituțiile financiare nebancare nu au mai putut emite astfel de instrumente pentru proiectele finanțate prin Planul Național Strategic.

AFIR vrea mai mulți bani de la bugetul de stat pentru agricultură

Directorul general adjunct al AFIR a susținut și că România ar trebui să completeze fondurile europene cu alocări consistente de la bugetul național. În opinia sa, țara ar trebui să aloce pentru dezvoltarea agriculturii cel puțin dublul sumelor europene.

„Eu cred că orice stat, mai ales România, care este a treia țară din Uniunea Europeană ca potențial agricol, ar trebui să vină cu minimum dublul acestei sume din bugetul de stat pentru dezvoltarea unui sector cu un potențial atât de mare”, a declarat Ioan Oneț la Agri Next 2026.

Potrivit acestuia, aproximativ 70% din investițiile realizate în agricultură au fost finanțate din fonduri europene. Oficialul a dat ca exemplu programul INVESTALIM, destinat dezvoltării industriei alimentare și procesării produselor agricole, pe care îl consideră un model de finanțare ce ar putea fi continuat și prin alte programe naționale.

Oneț a mai precizat că AFIR este pregătită să preia implementarea unor proiecte și de la alte ministere care nu dispun de suficient personal sau de capacitatea administrativă necesară. Instituția are 26 de ani de experiență și a evaluat și implementat proiecte în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro.

Declarațiile au fost făcute la Agri Next 2026, eveniment organizat de „Adevărul”, prin IC Events, marți, 3 noiembrie, la Sheraton Bucharest Hotel. Accesul la finanțare, costurile energiei, schimbările climatice și dezvoltarea procesării alimentelor se numără printre temele dezbătute în cadrul evenimentului, dedicat provocărilor și perspectivelor agriculturii românești.

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