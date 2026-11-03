 Agricultura României, la răscruce: provocările care vor decide viitorul fermierilor. Dezbateri la Agri Next 2026 | adevarul.ro
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Agricultura României, la răscruce: provocările care vor decide viitorul fermierilor. Dezbateri la Agri Next 2026

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Schimbările climatice, costurile energiei, accesul la finanțare și nevoia de a dezvolta procesarea alimentelor sunt printre provocările care vor influența viitorul agriculturii românești. Aceste teme vor fi dezbătute marți, 3 noiembrie 2026, la Agri Next 2026, un eveniment organizat de „Adevărul”, prin IC Events, la Sheraton Bucharest Hotel.

Afișul evenimentului AgriNext 2026 organizat de Adevărul și IC Events
Adevărul aduce la Agri Next 2026 fermieri, investitori și autorități Foto: Adevărul

Evenimentul, care debutează la ora 9.00, va aduce la aceeași masă fermieri, investitori, procesatori, retaileri, producători, reprezentanți ai sectorului energetic, instituții financiare, autorități și specialiști din domeniu.

Discuțiile vor aborda transformările prin care trece agricultura, într-un context în care securitatea alimentară a devenit o temă strategică, iar schimbările climatice, politicile europene și evoluția piețelor internaționale influențează tot mai mult activitatea fermelor și a companiilor din industria alimentară.

Patru direcții de dezbatere pentru agricultura viitorului

Programul Agri Next 2026 este structurat în patru paneluri, care urmăresc principalele provocări și oportunități ale sectorului agroalimentar.

Primul panel, „Agricultura în noul context economic global”, va pune în discuție securitatea alimentară, efectele schimbărilor climatice asupra producției agricole, politicile europene și competitivitatea fermierilor români. Vor fi abordate și oportunitățile de export, accesul pe piețe noi, precum și impactul fluctuațiilor prețurilor la energie și transport asupra costurilor din agricultură.

Al doilea panel, „Investiții, finanțare și dezvoltare rurală”, va fi dedicat accesului la finanțare, fondurilor europene și programelor de investiții. Irigațiile, infrastructura agricolă, independența energetică a fermelor și utilizarea surselor regenerabile de energie se numără, de asemenea, printre subiectele anunțate.

O altă temă importantă este dezvoltarea lanțului agroalimentar, de la producția din fermă până la consumator. Panelul „De la fermă la consumator” va aborda procesarea alimentelor, distribuția și aprovizionarea, relația cu retailul și promovarea produselor românești. Discuțiile vor include și siguranța alimentară, precum și rolul semințelor și îngrășămintelor în performanța fermelor.

Ultimul panel, „Agricultura viitorului”, va urmări impactul tehnologiei asupra sectorului. Inteligența artificială, digitalizarea, utilajele inteligente, genetica vegetală, noile generații de semințe și eficiența energetică sunt printre temele incluse în program. Educația și pregătirea noii generații de fermieri vor completa discuțiile despre modernizarea agriculturii.

România are resurse agricole, dar trebuie să dezvolte procesarea și infrastructura

România dispune de una dintre cele mai mari suprafețe agricole din Uniunea Europeană și de resurse naturale importante. Cu toate acestea, dezvoltarea sectorului depinde de capacitatea de a rezolva probleme structurale precum accesul la irigații, finanțarea investițiilor, costurile energiei și infrastructura necesară transportului și depozitării producției.

Un alt obiectiv este creșterea capacităților de procesare, astfel încât o parte mai mare din valoarea adăugată să rămână în economia locală. Legătura dintre fermieri, procesatori și retaileri este esențială pentru dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare mai eficiente și pentru consolidarea pieței produselor românești.

Agri Next 2026 își propune să devină o platformă anuală de dezbatere și colaborare între autorități și mediul privat, cu accent pe identificarea soluțiilor pentru modernizarea agriculturii și creșterea competitivității industriei alimentare din România.

Evenimentul are loc la Sheraton Bucharest Hotel. 

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