Agri Next 2026. Băncile ezită să finanțeze proiectele fermierilor, iar birocrația întârzie investițiile

Beneficiarii fondurilor europene din agricultură întâmpină dificultăți în obținerea creditelor necesare pentru cofinanțarea proiectelor, dar și în obținerea autorizațiilor de construire. Procedurile administrative pot întârzia investițiile cu până la un an, iar digitalizarea și interconectarea instituțiilor ar putea reduce aceste blocaje, a declarat Ioan Oneț, director general adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), la Agri Next 2026, eveniment organizat de „Adevărul”, prin IC Events.

Paul Kmen, Ioan Oneț (de la stânga la dreapta) Foto: Adevarul

Una dintre principalele probleme cu care se confruntă fermierii și ceilalți beneficiari ai fondurilor europene este accesul la finanțarea bancară necesară pentru asigurarea cofinanțării proiectelor.

„Băncile sunt destul de reticente în a acorda partea de cofinanțare pentru beneficiarii noștri”, a afirmat Ioan Oneț.

Pe lângă dificultățile de finanțare, implementarea investițiilor este îngreunată și de procedurile administrative pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, în special a celor de construire. În unele cazuri, aceste demersuri pot întârzia proiectele cu până la un an.

Directorul general adjunct al AFIR consideră că o parte dintre probleme ar putea fi rezolvate prin digitalizarea procedurilor și interconectarea instituțiilor care emit avizele. Astfel, beneficiarii ar putea parcurge mai rapid etapele administrative necesare pentru începerea investițiilor.

Finanțarea, una dintre provocările agriculturii românești

Accesul la finanțare se numără printre temele centrale ale Agri Next 2026, alături de schimbările climatice, costurile energiei și dezvoltarea procesării alimentelor. Evenimentul reunește fermieri, investitori, procesatori, retaileri, reprezentanți ai instituțiilor financiare și autorități, pentru a discuta provocările care influențează competitivitatea agriculturii românești.

Tot la eveniment, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că ministerul pregătește două noi instrumente de creditare pentru fermieri, după modelul programului Creditul Fermierului din 2024. Prin aceste scheme, statul ar urma să suporte o parte dintre costurile împrumuturilor, inclusiv anumite comisioane și componenta ROBOR.

Ioan Oneț a subliniat și experiența acumulată de AFIR în gestionarea finanțărilor europene. În cei 26 de ani de activitate, instituția a evaluat și implementat proiecte în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro.