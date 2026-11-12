 Șoc în industria AI: acțiunile Nvidia s-au prăbușit cu până la 14% după demisia lui Jensen Huang | adevarul.ro
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Șoc în industria AI: acțiunile Nvidia s-au prăbușit cu până la 14% după demisia lui Jensen Huang

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Demisia directorului general Jensen Huang de la Nvidia a provocat o reacție puternică pe Wall Street. Acţiunile companiei au înregistrat cea mai abruptă scădere din ultimele zile, de 14%. Şi-au revenit parțial în cursul zilei, dar au rămas pe minus.

Acţiunile Nvidia au fost în scădere la bursă, după demisia lui Jensen Huang.
Acţiunile Nvidia au fost în scădere la bursă, după demisia lui Jensen Huang. Foto: Pixabay

Demisia lui Jensen Huang, omul care a transformat Nvidia într-unul dintre cele mai valoroase imperii tehnologice ale lumii, a fost urmată de o reacție puternică pe piaţa bursieră. Acțiunile companiei americane au scăzut cu până la 14% în primele momente ale ședinței de tranzacționare de joi, 12 noiembrie, ceea ce înseamnă că valoarea totală de piață a Nvidia s-a redus temporar cu peste 500 de miliarde de dolari.

Investitorii au reacționat atât la plecarea neașteptată a directorului general, care a condus compania timp de 33 de ani, cât și la incertitudinile privind succesiunea și viitorul strategiei Nvidia. Compania, evaluată la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, are un rol esențial în dezvoltarea infrastructurii mondiale pentru inteligența artificială.

Acțiunile şi-au mai revenit, însă, pe măsură ce tranzacțiile au avansat. Potrivit Associated Press, după ce au pierdut până la 14% la începutul ședinței, acțiunile au recuperat rapid o parte din declin, ajungând la o pierdere de aproximativ 6,1% într-o actualizare publicată la ora 10:15, ora New York-ului, după ce Reuters consemnase, la ora 9:45, o scădere de 7,6%.

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Foto: LSEG

De ce s-au speriat investitorii

Temerile investiturilor pe piaţa bursieră nu țin ţin neapărat de scandalul care a precedat demisia, cât mai degrabă de plecarea lui Jensen Huang, figura centrală a Nvidia încă de la înființarea companiei, în 1993, care a transformat firmă de procesoare grafice într-un furnizor indispensabil pentru industria inteligenței artificiale. În momentul de faţă,  Cipurile Nvidia sunt utilizate pentru antrenarea și funcționarea modelelor AI, iar printre companiile care depind de tehnologia sa se numără OpenAI și Anthropic.

În plus, Jensen Huang a reinvestit o parte importantă din resursele financiare ale companiei în furnizori de servicii cloud, parteneri industriali și laboratoare de cercetare, contribuind la dezvoltarea întregului ecosistem.

Plecarea sa ridică, astfel, întrebări despre capacitatea Nvidia de a menține același ritm de dezvoltare și de a coordona relațiile cu partenerii într-o perioadă în care cererea pentru tehnologiile AI este foarte mare.

„Riscul nu este ca Nvidia să-și piardă brusc direcția tehnologică. Aceasta este, în mare parte, deja conturată pentru următorii câțiva ani. Riscul ține de capacitatea de execuție. Jensen a fost dirijorul principal al unui sistem extraordinar de complex”, a explicat Michael Feldman, administrator de portofoliu la ClearBridge Investments, citat de Reuters.

„Într-o lume în care există blocaje reale, această capacitate de coordonare reprezintă, în sine, un avantaj competitiv”, a adăugat acesta.

Reacție în lanț pe piața companiilor din industria AI

Reacția la plecarea lui Jensen Huang s-a resimțit și în rândul altor companii care activează în domeniul inteligenței artificiale. CoreWeave, furnizor de infrastructură cloud care cumpără procesoare Nvidia și oferă acces la acestea clienților săi, a pierdut aproximativ 9%, iar Micron Technology, producător de memorii utilizate în sistemele informatice, a înregistrat un declin de 4,9%.

În schimb, rivalii Nvidia au beneficiat de o evoluție pozitivă. Acțiunile Broadcom au crescut cu aproximativ 5,3%, iar cele ale Advanced Micro Devices (AMD) au avansat cu 1,8%, pe fondul așteptărilor că o eventuală perioadă de instabilitate la Nvidia ar putea crea oportunități pentru concurență.

Și indicii principali de pe Wall Street au fost afectați. În jurul orei 10:15, ora New York-ului, Nasdaq Composite înregistra o scădere de 0,6%, S&P 500 pierdea 0,4%, iar Dow Jones era în coborâre cu 0,1%, după ce toți trei indici înregistraseră pierderi mai mari la începutul ședinței.

Reuters a atras atenția că piața americană era influențată și de alți factori, inclusiv creșterea prețului petrolului și îngrijorările legate de inflație. Așadar, declinul bursier nu poate fi pus în întregime pe seama crizei de la Nvidia.

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