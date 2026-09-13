Vrei un credit? ANAF pregătește o schimbare în verificarea veniturilor. Ce trebuie să știe românii

Românii care vor să obțină un credit de la bancă ar putea avea de parcurs, în viitor, o etapă diferită atunci când banca le verifică veniturile. ANAF pregătește un nou mecanism pentru furnizarea informațiilor fiscale către bănci și alte entități private, prin care acordul contribuabilului pentru transmiterea datelor ar urma să fie exprimat electronic.

ANAF pregătește o schimbare în verificarea veniturilor Foto: arhivă

Schimbarea este prevăzută într-un proiect de ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pus în transparență decizională la 11 septembrie 2026. Prin urmare, nu este încă o regulă obligatorie pentru cei care solicită un credit, iar forma finală a procedurii poate suferi modificări înainte de aprobare și publicare în Monitorul Oficial.

Cum sunt verificate acum veniturile

Atunci când o persoană solicită un credit, banca trebuie să verifice veniturile pe care aceasta le declară și să stabilească dacă solicitantul are capacitatea financiară de a rambursa împrumutul. În acest proces pot fi utilizate informații fiscale aflate la ANAF, iar clientul trebuie să își dea acordul pentru ca banca să poată obține datele necesare verificării.

În prezent, această procedură presupune, în anumite situații, semnarea unui document prin care clientul își exprimă acordul pentru furnizarea informațiilor către bancă. Proiectul pregătit de ANAF urmărește să ducă această etapă în mediul electronic și să stabilească un cadru unitar pentru schimbul de informații dintre Fisc și entitățile private autorizate.

Ce se va schimba pentru persoana care cere creditul

Dacă proiectul va fi aprobat în forma propusă, clientul nu va mai trebui să se bazeze exclusiv pe proceduri realizate prin documente fizice pentru exprimarea acordului privind furnizarea informațiilor fiscale. Acordul ar urma să fie exprimat prin mecanismele informatice puse la dispoziție de ANAF, în legătură cu Spațiul Privat Virtual.

Pentru românul care merge la bancă pentru un credit, schimbarea ar trebui să fie una de procedură, nu una care să modifice condițiile în care banca acordă împrumutul. Cu alte cuvinte, nu ANAF stabilește dacă persoana este eligibilă pentru credit, ci doar pune la dispoziție, în condițiile prevăzute de lege, informațiile fiscale necesare verificării.

Ce poate verifica banca prin ANAF

Informațiile fiscale pot fi folosite de bancă pentru a verifica datele prezentate de client în cadrul dosarului de credit. Veniturile reprezintă unul dintre elementele importante în analiza capacității de rambursare, iar confirmarea acestora prin informațiile existente la ANAF poate ajuta banca să stabilească dacă datele declarate corespund situației fiscale.

Acest lucru poate fi relevant mai ales pentru persoanele care obțin venituri din mai multe surse sau pentru cele ale căror venituri nu sunt la fel de ușor de verificat printr-un singur document furnizat de angajator.

Totuși, faptul că un venit apare în evidențele ANAF nu înseamnă automat că banca îl va lua integral în calcul la stabilirea eligibilității. Fiecare bancă aplică propriile criterii de analiză, în limitele legislației, iar anumite tipuri de venituri pot fi tratate diferit în funcție de natura și regularitatea lor.

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Una dintre cele mai importante precizări pentru cei care vor să ia un împrumut este că ANAF nu va decide dacă persoana primește sau nu creditul.

Fiscul furnizează informațiile fiscale în condițiile stabilite de legislație și de procedura de acces la aceste date. Banca este cea care analizează dosarul, verifică veniturile și celelalte obligații financiare ale clientului și ia decizia finală privind acordarea creditului.

Prin urmare, noul mecanism nu trebuie confundat cu o nouă procedură de aprobare a creditelor. Este, în esență, o schimbare a modului în care banca poate obține și verifica anumite informații fiscale despre client.

Ce rol are Spațiul Privat Virtual

Spațiul Privat Virtual este platforma prin care contribuabilii comunică electronic cu ANAF, iar proiectul pregătit de instituție urmărește folosirea infrastructurii informatice pentru realizarea schimbului de informații cu entitățile private care îndeplinesc condițiile legale.

Pentru contribuabil, acest lucru înseamnă că acordul pentru furnizarea informațiilor fiscale ar urma să poată fi exprimat electronic, într-un sistem administrat de ANAF, în locul unei proceduri bazate pe documente pe hârtie.

Important este însă că banca nu ar urma să primească acces liber la toate informațiile fiscale ale clientului. Furnizarea datelor se face în cadrul procedurii stabilite de ANAF, pentru scopul pentru care acestea sunt solicitate și cu respectarea condițiilor legale privind accesul la informațiile fiscale.

Ce se întâmplă dacă informațiile declarate nu corespund

În cazul în care informațiile furnizate de client în dosarul de credit nu corespund cu cele existente în evidențele fiscale, banca poate solicita explicații sau documente suplimentare. O asemenea situație nu înseamnă automat că cererea de credit va fi respinsă, însă poate determina banca să facă verificări suplimentare înainte de a lua o decizie.

Pentru solicitant, este prin urmare important ca informațiile prezentate băncii să fie corecte și actualizate. Verificarea electronică a datelor fiscale poate face mai ușoară identificarea unor diferențe care, în trecut, puteau necesita documente suplimentare sau verificări manuale.

Ce trebuie să știe românii care vor să ia un credit

Pentru cei care se pregătesc să ceară un credit, principala noutate este că procesul de verificare a veniturilor ar putea deveni mai digitalizat. În loc ca anumite etape să fie realizate prin documente fizice, acestea ar urma să fie integrate într-un circuit electronic bazat pe sistemele ANAF.

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În același timp, proiectul nu înseamnă că ANAF va decide cine primește credit și nici că orice informație fiscală a unui contribuabil va deveni accesibilă băncilor fără acord și fără respectarea condițiilor legale.

În acest moment, însă, noua procedură nu este încă obligatorie. ANAF a publicat un proiect de ordin aflat în transparență decizională, iar acesta trebuie să parcurgă etapele necesare până la aprobarea și publicarea formei finale.

Pentru cei care urmează să solicite un credit în perioada imediat următoare, procedura aplicabilă rămâne cea comunicată de banca la care depun cererea. Dacă proiectul va fi aprobat, verificarea informațiilor fiscale prin noul mecanism ar urma să devină o etapă mai rapidă și mai standardizată a procesului de analiză a creditelor.