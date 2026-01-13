Taxe și impozite în 2026. Unde și cum poti verifica ce datorii ai

2026 a venit cu o serie de majorări de taxe și impozite pentru contribuabili, pentru plata cărora aceștia ar trebui să se informeze astfel încât să știe exact ce datorii au către stat, fie că vorbim despre ANAF, fie despre primării. În cele ce urmează vă prezentăm metodele prin care puteți verifica.

În general, datoriile românilor sunt structurate în funcție de destinație, taxele locale (impozite pe case, terenuri și mașini) care se plătesc la primării și impozite și contribuții care se plătesc la ANAF.

Taxe și impozite în 2026. Verifică ce datorii ai

Astfel, angajații sau PFA sau Întreprinderile Individuale ori cele Familiale (II sau IF) pot afla prin diverse metode dacă au restanțe la plata impozitului pe venit sau a contribuțiilor la Sănătate (CASS) și Pensii (CAS). Prin astfel de verificări pot fi evitate aplicarea de penalități, poprirea conturilor sau chiar măsuri de executare silită.

Pentru persoanele fizice și juridice, cel mai simplu mod de a verifica datoriile este prin Spațiul Privat Virtual (SPV) – platforma oficială ANAF.

1. Creează-ți cont în SPV

Accesează: www.anaf.ro

apasă pe butonul „Spațiul Privat Virtual”

selectează „Înregistrare persoană fizică” sau „persoană juridică”

completează formularul cu:CNP sau CUIadresa de emailnume și prenumetipul de identificare (cu buletin, semnătură digitală sau autentificare la ghișeu)

CNP sau CUI

adresa de email

nume și prenume

tipul de identificare (cu buletin, semnătură digitală sau autentificare la ghișeu)

Validarea contului se face:

online, cu semnătură electronică calificată

sau la ghișeu, prin prezentarea unui act de identitate (o singură dată)

2. Autentifică-te în contul tău SPV

După activare, te poți loga în contul personal oricând. Accesezi:

secțiunea „Situația obligațiilor fiscale”

selectezi perioada dorită (lună, trimestru, an)

poți vizualiza și descărca un PDF cu datoriile existente

Vei vedea:

ce sume ai de plată

ce datorii au fost achitate

dacă există penalități sau dobânzi

dacă figurezi cu „fără obligații restante”

3. Verifică și alte secțiuni utile

În SPV ai acces și la:

declarațiile depuse (D112, D200, D230, D394 etc.)

plățile efectuate

mesajele oficiale primite de la ANAF

certificatele fiscale solicitate (electronic)

Poți transmite cereri, notificări și declarații direct din contul tău, fără să mergi la ghișeu.

Alte modalități de verificare

Dacă nu ai cont SPV sau ai nevoie de o variantă alternativă:

poți merge direct la sediul ANAF din raza domiciliului

poți solicita un certificat de atestare fiscală (gratuit pentru persoane fizice)

poți apela numărul ANAF dedicat informațiilor fiscale: 031 403 91 60

în unele cazuri, poți cere verificarea prin e-mail, dar este necesară semnătura electronică

Totuși, SPV rămâne cea mai rapidă și eficientă opțiune.

Ce faci dacă ai datorii la ANAF

Dacă descoperi că figurezi cu restanțe, iată ce pași poți urma:

verifică detaliile exacte (sursă, sumă, perioadă)

achită suma integral prin:internet banking, către contul IBAN specific ANAFghișeul.rodirect la trezorerie sau bancă

internet banking, către contul IBAN specific ANAF

ghișeul.ro

direct la trezorerie sau bancă

solicită compensare, dacă ai sume de încasat de la stat

depune o contestație, dacă identifici erori

Ce alternative ai să-ți plătești taxele în 2026

Cea mai la îndemână modalitate de plată a taxelor locale și impozitelor este pe ghiseul.ro.

Pe Ghiseul.ro

De asemenea, în ceea privește obligațiile fiscale datorate bugetului local, contribuabilii care au un cont creat (nume utilizator și parolă) în aplicațiile informatice proprii gestionate de unitățile administrativ-teritoriale sau care au cont pe site-ul www.ghiseul.ro pot vizualiza și pot face plata datoriilor fiscale direct cu cardul bancar.

Fizic, cu programare

Persoanele fizice care nu au card ban car sau nu vor să facă plata online pot merge direct la sediul ANAF din localitatea unde își au domiciliul sau la primărie, în funcție de datoriile pe care le are de plătit.

Pentru plata taxelor locale la primării este nevoie uneori și de o programare prealabilă.