ANAF schimbă regulile privind datoriile fiscale. Când poate fi obligată o altă persoană să plătească

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune o procedură nouă pentru stabilirea răspunderii solidare în cazul datoriilor fiscale. Proiectul de ordin, aflat în transparență decizională, introduce reguli mai clare privind identificarea persoanelor care pot fi obligate să răspundă alături de debitor și stabilește mai precis pașii pe care trebuie să îi urmeze organul fiscal înainte de emiterea unei decizii.

ANAF schimbă regulile privind datoriile fiscale Foto: arhivă

Răspunderea solidară este mecanismul prin care, în anumite situații prevăzute de lege, o altă persoană poate fi obligată să răspundă împreună cu debitorul pentru anumite obligații fiscale restante. Procedura nu poate fi însă aplicată automat doar pentru că o persoană are o anumită calitate sau o legătură cu firma ori cu debitorul.

Potrivit ANAF, este necesară analizarea situației concrete și verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de legislația fiscală.

ANAF arată că procedura utilizată în prezent datează din 2014 și a fost elaborată în baza vechiului Cod de procedură fiscală. Între timp, acesta a fost abrogat, iar cadrul legal în vigoare este reprezentat de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Noua procedură urmărește, astfel, adaptarea modului de lucru al administrației fiscale la cadrul legislativ actual și stabilirea unor reguli mai clare pentru analizarea cazurilor în care poate fi atrasă răspunderea solidară.

Unul dintre obiective este reducerea riscului ca mecanismul să fie aplicat formal, pornind doar de la calitatea unei persoane sau de la legătura acesteia cu debitorul.

Ce trebuie să facă ANAF înainte de a stabili a cui e răspunderea

Proiectul stabilește mai clar etapele pe care organul fiscal trebuie să le parcurgă înainte de emiterea unei decizii de atragere a răspunderii solidare.

Persoana vizată trebuie mai întâi identificată în funcție de situația concretă analizată. ANAF urmează să verifice documentele și informațiile disponibile și să utilizeze datele existente în bazele sale de date pentru stabilirea situației de fapt.

Un alt element prevăzut explicit este dreptul persoanei vizate de a fi audiată. Aceasta poate consulta documentația aflată la dosar și poate transmite obiecții, precizări sau un punct de vedere în scris.

Documentele și argumentele prezentate trebuie analizate de organul fiscal înainte de emiterea unei eventuale decizii.

Astfel, procedura propusă pune accent pe analiza individuală a fiecărui caz, nu doar pe existența unei relații între persoana vizată și debitor.

Răspunderea nu se stabilește doar pe baza calității persoanei

Potrivit ANAF, simplul fapt că o persoană are o anumită calitate în raport cu un debitor nu este suficient, în sine, pentru stabilirea răspunderii solidare.

Organul fiscal trebuie să verifice faptele, documentele și condițiile prevăzute de lege și să fundamenteze decizia pe situația concretă analizată.

ANAF subliniază că răspunderea solidară poate fi atrasă numai în condițiile stabilite de legislația fiscală și cu respectarea dreptului persoanei vizate de a-și prezenta punctul de vedere.

Noua procedură urmărește astfel ca decizia de atragere a răspunderii să fie fundamentată pe elementele concrete ale fiecărui caz și să ofere persoanei vizate posibilitatea de a prezenta documente și explicații înainte de luarea deciziei.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF privind noua Procedură de atragere a răspunderii solidare a fost publicat în transparență decizională.