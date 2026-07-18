 Situație dificilă la Dacia. Șeful Renault avertizează că operațiunile din România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istorie | adevarul.ro
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Situație dificilă la Dacia. Șeful Renault avertizează că operațiunile din România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istorie

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Operațiunile Renault din România se confruntă cu „una dintre cele mai mari provocări din istoria lor”, a avertizat François Provost, CEO-ul Renault Group, după o vizită de o săptămână în țară.

François Provost a stabilit trei priorități pentru Renault România. FOTO: Francois Provost
François Provost a stabilit trei priorități pentru Renault România. FOTO: Francois Provost

Potrivit acestuia, dificultățile sunt generate atât de factori externi, cât și interni. Piața auto europeană nu a revenit încă la nivelul de dinaintea pandemiei de Covid-19, reglementările au pus o presiune suplimentară asupra accesibilității prețurilor, iar electrificarea industriei se accelerează.

Din 1999, România a fost o piatră de temelie pentru Renault Group și o forță motrice a succesului Dacia. Astăzi, operațiunile noastre din România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istoria lor”, a transmis François Provost.

CEO-ul Renault a stabilit trei priorități pentru operațiunile grupului în România. Prima vizează creșterea competitivității uzinei de la Mioveni, pentru a asigura volumele viitoare de producție.

A doua prioritate este accelerarea transformării RTR și dezvoltarea viitoarei familii Dacia Sandero în numai doi ani. De asemenea, Provost își propune relansarea dinamicii comerciale, susținută de o politică puternică în domeniul auto care să sprijine producția locală.

Știu amploarea efortului pe care acest lucru îl va necesita din partea echipelor noastre și nu îl subestimez”, a precizat șeful Renault.

Provost a adăugat că pleacă din România încrezător, după întâlnirile avute cu echipele grupului în timpul vizitei sale.

Am văzut un angajament remarcabil în rândul echipelor noastre și, mai presus de toate, o înțelegere comună a eforturilor care ne așteaptă. Acest lucru îmi oferă toate motivele să cred în viitorul operațiunilor noastre din România și în succesele pe care le vom construi împreună”, a transmis CEO-ul Renault Group.

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