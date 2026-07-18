Situație dificilă la Dacia. Șeful Renault avertizează că operațiunile din România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istorie

Operațiunile Renault din România se confruntă cu „una dintre cele mai mari provocări din istoria lor”, a avertizat François Provost, CEO-ul Renault Group, după o vizită de o săptămână în țară.

Potrivit acestuia, dificultățile sunt generate atât de factori externi, cât și interni. Piața auto europeană nu a revenit încă la nivelul de dinaintea pandemiei de Covid-19, reglementările au pus o presiune suplimentară asupra accesibilității prețurilor, iar electrificarea industriei se accelerează.

„Din 1999, România a fost o piatră de temelie pentru Renault Group și o forță motrice a succesului Dacia. Astăzi, operațiunile noastre din România se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din istoria lor”, a transmis François Provost.

CEO-ul Renault a stabilit trei priorități pentru operațiunile grupului în România. Prima vizează creșterea competitivității uzinei de la Mioveni, pentru a asigura volumele viitoare de producție.

A doua prioritate este accelerarea transformării RTR și dezvoltarea viitoarei familii Dacia Sandero în numai doi ani. De asemenea, Provost își propune relansarea dinamicii comerciale, susținută de o politică puternică în domeniul auto care să sprijine producția locală.

„Știu amploarea efortului pe care acest lucru îl va necesita din partea echipelor noastre și nu îl subestimez”, a precizat șeful Renault.

Provost a adăugat că pleacă din România încrezător, după întâlnirile avute cu echipele grupului în timpul vizitei sale.

„Am văzut un angajament remarcabil în rândul echipelor noastre și, mai presus de toate, o înțelegere comună a eforturilor care ne așteaptă. Acest lucru îmi oferă toate motivele să cred în viitorul operațiunilor noastre din România și în succesele pe care le vom construi împreună”, a transmis CEO-ul Renault Group.