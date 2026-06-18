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Dacia mută producția modelului Spring din China în Slovenia. Noul model electric va fi prezentat în acest an

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Dacia a confirmat oficial că viitoarea generație Spring va fi produsă în Europa, la uzina Renault din Slovenia, marcând una dintre cele mai importante schimbări din istoria celui mai accesibil model electric al mărcii.

Mașină Dacia Spring
Dacia mută producția noului Spring din China în Europa. Foto Shutterstock

Noul Spring va păstra numele care a consacrat modelul lansat în 2021, dar va deschide un nou capitol pentru constructorul de la Mioveni, într-un context în care industria auto europeană încearcă să reducă dependența de producția din China.

Dacia a anunțat joi că viitorul său model electric de oraș va purta în continuare numele Spring, un model care a atras până acum aproape 210.000 de clienți în Europa. Potrivit companiei, noua generație va fi produsă în Europa și va rămâne fidelă filozofiei mărcii: propulsie 100% electrică, patru locuri și un portbagaj generos, la un preț cât mai accesibil.

Prezentarea oficială a noului model este programată pentru a doua jumătate a anului.

Mutarea producției în Europa reprezintă însă cea mai importantă noutate. Actualul Spring este fabricat în China, la Wuhan, iar această origine a devenit un dezavantaj după introducerea tarifelor suplimentare impuse de Uniunea Europeană pentru automobilele electrice produse în China. În plus, mai multe programe de subvenții europene au început să favorizeze vehiculele fabricate pe teritoriul UE.

De la China la Slovenia

Noul Spring va fi asamblat la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, aceeași fabrică unde va fi produs și viitorul Renault Twingo electric. Informația circula de mai multe luni în presa auto internațională, iar anunțul oficial al Dacia confirmă acum schimbarea de strategie.

Mutarea producției în Europa ar putea reduce impactul tarifelor comerciale și ar permite modelului să beneficieze mai ușor de schemele de sprijin pentru vehicule electrice existente în diferite state membre ale Uniunii Europene. În același timp, Dacia încearcă să păstreze principalul atu al modelului: prețul redus.

În prezent, În prezent, Dacia Spring este produsă în China, la uzina comună a Dongfeng Motor și Renault Group din orașul Shiyan.

Cât ar putea costa noul Spring

Deși Dacia nu a comunicat încă prețul oficial, informațiile apărute în industria auto indică faptul că noul model ar urma să rămână în zona automobilelor electrice accesibile.

Potrivit informațiilor comunicate anterior de Renault, viitorul model electric Dacia dezvoltat pe platforma noului Twingo ar urma să aibă un preț de pornire sub 18.000 de euro, ceea ce l-ar menține în zona celor mai accesibile automobile electrice de pe piața europeană, relata Reuters în urmă cu ceva timp.

Potrivit informațiilor oficiale, actualul Spring este comercializat pe unele piețe europene la prețuri care pornesc de la aproximativ 16.900 de euro, în funcție de versiune și de eventualele bonusuri acordate de autorități.

Ce știm despre viitorul model

Potrivit informațiilor apărute până acum, noul Spring va împărți platforma tehnică cu viitorul Renault Twingo electric și va fi diferit de actualul model construit în China. Specialiștii din industrie estimează că noua generație va beneficia de tehnologii mai moderne și de costuri de producție mai bine adaptate pieței europene.

În paralel, actualul Spring a primit deja pentru anul de model 2026 motorizări noi de 70 și 100 CP, o baterie LFP de 24,3 kWh și o autonomie de până la 225 km în ciclul WLTP.

Un model esențial pentru strategia electrică a Dacia

Lansat în 2021, Spring a devenit rapid unul dintre cele mai accesibile automobile electrice din Europa și primul model electric de serie din istoria mărcii Dacia. Aproape 210.000 de unități au fost livrate clienților europeni în primii cinci ani de comercializare.

Pentru Dacia, păstrarea numelui Spring nu este întâmplătoare. Constructorul mizează pe notorietatea deja câștigată de model și încearcă să continue povestea unui automobil care a demonstrat că există cerere pentru mașini electrice simple și accesibile. În același timp, producția europeană ar putea transforma noul Spring într-un model mai bine poziționat pentru regulile și subvențiile care vor defini piața auto europeană în următorii ani.

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