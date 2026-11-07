Undă verde pentru vânzarea combinatului Liberty Galați. Prețul de pornire: 200 de milioane de euro

CITR și Euro Insol, în calitate de administratori concordatari ai Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA, anunță aprobarea noului plan de restructurare de către creditori, un pas decisiv pentru viitorul celui mai mare combinat siderurgic din România. Astfel, planul creează cadrul pentru vânzarea activelor către un investitor capabil să repornească producția și să ofere platformei industriale de la Galați o perspectivă pe termen lung.

Liberty Galați și secția Tubular pot fi vândute prin negociere directă Foto: arhivă

„Ca administrator concordatar, am depus eforturi susținute pentru a păstra în viață un activ industrial strategic pentru România. Dincolo de valoarea lui economică, Combinatul Siderurgic Galați înseamnă mii de oameni, familiile lor și o întreagă comunitate. De aceea, pentru noi miza nu a fost niciodată doar vânzarea unor active, ci păstrarea capacității industriale și a locurilor de muncă. Votul creditorilor ne dă acum un drum clar: putem căuta un investitor care să repornească producția și să ofere Galațiului o perspectivă reală pentru următorii ani”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

„Aprobarea planului de către creditori reprezintă un pas esențial pentru deblocarea situației de la Liberty Galați, după luni de negocieri și eforturi pentru identificarea unei soluții viabile. Avem un activ industrial strategic, investitori care și-au manifestat interesul și, acum, un cadru concret pentru valorificarea lui”, a declarat Remus Borza, președinte Euro Insol.

Planul prevede vânzarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular printr-o procedură de negociere directă. Prețul de pornire este de 200 de milioane de euro, fără TVA, pentru ambele active. Următorul pas este omologarea planului de către judecătorul-sindic, pe care administratorii concordatari o vor solicita în perioada imediat următoare. Planul a fost prezentat astăzi și Comitetului Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA.

Procedura de valorificare prin negociere directă vizează vânzarea Combinatului Siderurgic Galați și a secției Tubular, într-un demers care urmărește atragerea unui investitor capabil să asigure relansarea activității industriale.

După omologare, procesul de vânzare va fi lansat printr-un anunț public. Anunțul va include condițiile de participare, calendarul și termenul-limită pentru depunerea ofertelor angajante. CITR și Euro Insol invită de pe acum investitorii interesați să se pregătească pentru această etapă. Ofertele vor fi evaluate atât în funcție de valoarea pentru creditori, cât și în funcție de capacitatea de a relansa activitatea industrială.

Procesul va urmări identificarea celei mai bune soluții de valorificare a activelor, cu luarea în considerare a intereselor creditorilor și a perspectivelor de relansare a activității industriale, au informat CITR și Euro Insol, precizând că vor comunica public etapele următoare ale procedurii, inclusiv condițiile de participare și calendarul depunerii ofertelor.

De la Sidex la Liberty: schimbările de proprietar

Combinatul siderurgic de la Galați a fost construit începând din 1961 și a devenit unul dintre cele mai importante obiective industriale ale României. După 1989, a trecut prin mai multe etape de privatizare și schimbări de proprietar.

În 2001, a fost cumpărat de grupul indian LNM, controlat de Lakshmi Mittal, iar ulterior a funcționat sub umbrela ArcelorMittal.

În 2019, combinatul a fost preluat de Liberty House, parte a grupului GFG Alliance, controlat de omul de afaceri Sanjeev Gupta. Noua proprietate a venit cu promisiuni de dezvoltare și modernizare, însă, în anii următori, Liberty Galați a ajuns să fie afectat de dificultățile financiare ale grupului.

Planul de restructurare indică dificultăți legate de managementul costurilor, contracte de servicii care nu permiteau ajustarea cheltuielilor în perioadele cu producție redusă și lipsa capitalului de lucru necesar pentru achiziția materiilor prime.