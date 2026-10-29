Angajații de la Liberty Galaţi intră în şomaj tehnic de la 1 noiembrie. Muncitorii pregătesc un protest pentru vineri

Majoritatea celor 2.200 de angajaţi ai Combinatului siderurgic Galaţi vor intra în şomaj tehnic de la începutul lunii noiembrie. Cei care se vor mai prezenta la lucru vor asigura paza obiectivului sau unele activităţi esenţiale pentru conservarea unităţilor de producţie.

Angajați Liberty Galaţi Foto: Facebook/Liberty Galaţi

Majoritatea siderurgiştilor de pe platforma siderurgică gălăţeană au primit, joi dimineaţă, o notificare prin care erau anunţaţi că „în luna noiembrie se va implementa măsura de întrerupere temporară a activităţii, conform deciziei la nivelul conducerii societăţii".

Angajaţii urmează să completeze, până pe 30 octombrie, un tabel, conform graficului de lucru.

O notificare internă a venit să lămurească acest demers, câteva ore mai târziu: „Vă informăm că - pe fondul dificultăţilor severe prin care trecem - inclusiv cele legate de furnizarea de energie şi de transportul salariaţilor, s-a luat decizia ca regimul de lucru de la 1 noiembrie 2026 să fie cel de întrerupere temporară a activităţii, cunoscut sub denumirea de şomaj tehnic. Măsura se aplică şi pentru salariaţii de la Liberty Tubular Products S.A", se arată în documentul intern, consultat de News.ro.

„La nivelul departamentelor vor fi menţinute unele servicii şi activităţi esenţiale", se mai arată în respectiva adresă.

„Majoritatea celor 2.200 de angajaţi vor intra în şomaj tehnic", a declarat pentru News.ro un reprezentant al Liberty Galaţi.

Numărul lor este deocamdată necunoscut. „Încă se organizează, la nivelul departamentelor. Vor mai fi oameni necesari la pază sau mentenanţă", a mai spus acesta.

Decizia conducerii vine după ce a tras un semnal de alarmă, public, referitor la dificultăţile prin care trece unitatea siderurgică.

În paralel, angajaţii pregătesc un nou protest pentru vineri, 30 octombrie, pe platoul din faţa Prefecturii Galaţi. Oamenii vor să ştie ce se întâmplă cu combinatul şi ce soartă vor avea salariaţii, neplătiţi din luna mai.

Decizia vine după ce la începutul lunii octombrie se vorbea că laminoarele combinatului siderurgic Liberty Galați ar putea începe să funcționeze din nou după 15 octombrie, după un an de la primele planuri de reluare a activității.

Se vorbea atunci că sunt contractate 23.000 de tone de produse, iar aproximativ 1.000 dintre cei 2.000 de angajați ai combinatului ar putea reveni la muncă odată cu reluarea acestei activități.