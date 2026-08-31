Transelectrica atrage peste 350 de milioane de lei pentru modernizarea rețelei electrice. Două proiecte strategice, finanțate din Fondul pentru Modernizare

Transelectrica a semnat cu Ministerul Energiei două contracte de finanțare în valoare totală de peste 351 de milioane de lei pentru proiecte care vizează digitalizarea și modernizarea Rețelei Electrice de Transport (RET), a anunțat luni compania.

Transelectrica a semnat contracte de finanţare pentru digitalizarea şi modernizarea reţelei Foto: Transelectrica

Finanțarea este asigurată prin Fondul pentru Modernizare, iar investițiile au ca obiectiv creșterea siguranței și eficienței sistemului energetic național, precum și integrarea unui volum mai mare de energie produsă din surse regenerabile, potrivit Agerpres.

Potrivit companiei, cele două contracte au fost semnate pe 28 august 2026 și vizează proiectele „Optimizarea funcţionării liniilor electrice aeriene prin extinderea sistemului de monitorizare online DigiTEL Smart Lines” și „Creşterea calităţii reglajului de tensiune în staţia Gutinaş”.

„Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA Transelectrica SA a semnat în data de 28 august 2026, cu Ministerul Energiei, două contracte de finanţare din Fondul pentru Modernizare, în valoare totală de peste 351 de milioane de lei, pentru proiectele de investiţii "Optimizarea funcţionării liniilor electrice aeriene prin extinderea sistemului de monitorizare online DigiTEL Smart Lines" şi "Creşterea calităţii reglajului de tensiune în staţia Gutinaş". Cele două investiţii vizează creşterea siguranţei şi eficienţei în funcţionare a Reţelei Electrice de Transport, prin implementarea unor tehnologii avansate de monitorizare şi reglaj, precum şi creşterea capacităţii Sistemului Electroenergetic Naţional de a integra noi capacităţi de producţie din surse regenerabile”, arată Compania

Aproape 98 de milioane de lei pentru monitorizarea inteligentă a liniilor electrice

Primul proiect, privind extinderea sistemului DigiTEL Smart Lines, beneficiază de o finanțare de 97,65 milioane de lei, fără TVA, echivalentul a 18,6 milioane de euro.

Potrivit Transelectrica, investiția urmărește monitorizarea în timp real a stării tehnice a liniilor electrice aeriene și optimizarea capacității de transport a acestora.

„O componentă importantă a investiţiei este operaţionalizarea conceptului Dynamic Line Rating (DLR), prin furnizarea către Operatorul de Sistem a unor informaţii precise şi în timp real, care vor permite o mai bună utilizare a capacităţii de transport a liniilor electrice aeriene şi adaptarea acesteia în funcţie de condiţiile meteorologice. Implementarea acestei soluţii va contribui la reducerea riscurilor şi la creşterea fiabilităţii şi eficienţei în funcţionare a liniilor electrice aeriene”, precizează compania.

Proiectul prevede instalarea unor sisteme de monitorizare online pe 27 de linii electrice aeriene din toate regiunile țării și este inclus în Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport pentru perioada 2026-2035.

Investiție de peste 253 de milioane de lei în stația Gutinaș

Al doilea proiect, cu o finanțare de 253,49 milioane de lei, fără TVA, urmărește modernizarea infrastructurii energetice din zona Moldovei prin instalarea unui sistem avansat de reglaj dinamic al tensiunii în stația Gutinaș.

Stația, considerată un punct strategic în rețeaua de transport a energiei electrice din estul țării, va fi echipată cu un sistem STATCOM conectat la bara de 400 kV.

„Echipamentul va permite reglajul continuu şi rapid al puterii reactive, contribuind la stabilizarea tensiunii în condiţii de variaţie rapidă a sarcinii, reducerea pierderilor tehnologice, estimate la 3.283 MWh/an, integrarea suplimentară a circa 500 MW din surse regenerabile şi creşterea siguranţei în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN)”, susțin reprezentanții Transelectrica.

Proiectul este inclus în Planul de Dezvoltare a RET 2022-2031 și face parte din inițiativa europeană CARMEN, fiind recunoscut drept Proiect de Interes Comun (PCI) la nivelul Uniunii Europene.

Prin cele două contracte, Transelectrica atrage aproximativ 67 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare și continuă procesul de digitalizare și dezvoltare a infrastructurii naționale de transport al energiei electrice.