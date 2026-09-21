 Preluarea contului de Instagram sau WhatsApp: unde se formulează sesizarea, ce probe se conservă și când intervine răspunderea penală? | adevarul.ro
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Deputatul PNL Ionel Bogdan vine la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Preluarea contului de Instagram sau WhatsApp: unde se formulează sesizarea, ce probe se conservă și când intervine răspunderea penală?

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Primul pas este limitarea rapidă a efectelor: schimbați parolele asociate adresei de e-mail și conturilor afectate, verificați metodele de recuperare și sesizați platforma prin mecanismele sale de recuperare și raportare. Dacă au fost utilizate date bancare, contactați imediat banca pentru blocarea instrumentelor de plată și pentru verificarea operațiunilor.

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Foto: depositphotos.ro

În paralel, este recomandabil să formulați o plângere la poliție sau la parchet. Nu este necesar să cunoașteți identitatea persoanei care v-a preluat contul. Este important, însă, să relatați cronologic ce s-a întâmplat: când ați observat pierderea accesului, ce mesaje sau notificări ați primit, ce adresă de e-mail ori număr de telefon a fost asociat ulterior contului și dacă, prin cont, au fost trimise mesaje către alte persoane ori au fost cerute sume de bani.

Probele digitale trebuie conservate înainte de a șterge mesaje, aplicații sau notificări. Sunt utile capturile de ecran, dar și mesajele originale, e-mailurile de alertă, datele și orele incidentului, numele de utilizator, linkurile către profil, numerele de telefon folosite, istoricul conversațiilor și lista persoanelor care au primit mesaje suspecte din contul dumneavoastră. Dacă ați accesat un link fraudulos, păstrați adresa acestuia. În cazul unor e-mailuri suspecte, informațiile tehnice ale mesajului pot fi relevante pentru identificarea traseului comunicării.

Răspunderea penală nu apare pentru orice neînțelegere privind accesul la un cont. Ea poate interveni atunci când o persoană intră fără autorizare în contul altcuiva, obține ori modifică date, îl blochează pe titular sau îl folosește pentru a produce un prejudiciu. Dacă preluarea contului este urmată de cereri de bani, fraude, amenințări, șantaj sau publicarea unor informații private, faptele pot avea o gravitate suplimentară și trebuie descrise complet în sesizare.

Viteza contează. Datele digitale pot fi șterse, iar identificarea autorului poate presupune solicitări către platforme și furnizori aflați inclusiv în alte state. O sesizare clară, depusă prompt și însoțită de probe păstrate corect, crește șansele unei intervenții eficiente.

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