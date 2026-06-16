search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei
Petrișor Peiu, la Interviurile Adevărul de la ora 12.00

Controlul averilor: ANAF a impus taxe suplimentare de peste 540 de milioane de lei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei în urma a 1.102 controale desfășurate în perioada iulie 2025 – mai 2026 la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri și fonduri utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare.

Cineva face calcule lângă un grafic şi o lupă
ANAF a impus taxe suplimentare de peste 540 de milioane de lei

Verificările au scos la iveală sume importante fără surse documentate, iar inspectorii fiscali au instituit și măsuri asigurătorii de peste 123 de milioane de lei, după ce numeroase persoane nu au putut justifica proveniența unor venituri și fonduri utilizate pentru investiții, achiziții sau depuneri bancare.

Peste 540 de milioane de lei, stabilite suplimentar de ANAF

Potrivit unei situații centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, structurile ANAF cu atribuții de verificare a situației fiscale personale au efectuat 1.102 acțiuni de control în intervalul iulie 2025 – mai 2026. În urma acestora, au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 540.243.299 de lei și măsuri asigurătorii de 123.514.438 de lei.

Acțiunile au vizat persoane fizice care nu au reușit să demonstreze proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare utilizate pentru achiziții de bunuri, investiții ori depuneri în conturi bancare.

Numerar, investiții și transferuri fără documente justificative

Inspectorii fiscali au identificat numeroase situații în care contribuabilii nu au putut justifica sursele fondurilor utilizate pentru depuneri de numerar în conturile bancare personale sau ale societăților în care dețineau participații.

De asemenea, verificările au vizat fonduri folosite pentru achiziția de bunuri mobile și imobile, creditări acordate firmelor, majorări de capital social, dețineri de numerar în țară și în străinătate la începutul perioadelor verificate, precum și surse de bani pretins obținute în afara României.

În multe cazuri, persoanele controlate au susținut că sumele proveneau din economii păstrate în numerar, din venituri realizate în străinătate sau din bani primiți de la alte persoane fizice. Totuși, explicațiile nu au putut fi susținute prin documente și probe care să ateste valoarea sumelor, momentul obținerii acestora și existența lor efectivă în perioada analizată.

Lipsa trasabilității fondurilor, una dintre principalele probleme

Analizele efectuate de ANAF au evidențiat, în anumite cazuri, lipsa trasabilității fondurilor declarate de contribuabili. Inspectorii au constatat că persoanele indicate drept sursă a banilor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru acordarea acestora.

În plus, au lipsit documentele care să demonstreze proveniența și circuitul sumelor. Aceste constatări au stat la baza stabilirii situației fiscale reale și a calculării obligațiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.

Bogații României datorează statului, în medie, câte 10.000 de euro. Cum îi identifică ANAF

Venituri nedeclarate din chirii, activități independente și investiții

Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii fiscali au identificat și venituri suplimentare cu sursă cunoscută, dar care nu fuseseră declarate.

Printre acestea se numără veniturile din cedarea folosinței bunurilor, veniturile din activități independente, câștigurile rezultate din transferul titlurilor de valoare, veniturile obținute din străinătate și alte categorii de venituri supuse obligațiilor fiscale.

Cele mai mari creanțe fiscale stabilite în ultimul an

Cele mai mari trei creanțe fiscale totale stabilite suplimentar în perioada iulie 2025 – mai 2026 au fost înregistrate la nivelul DGRFP Ploiești și DGRFP București.

Cea mai mare sumă stabilită a fost de 23.075.130 lei de către AJFP Prahova din cadrul DGRFP Ploiești. Pe următoarele poziții s-au situat două cazuri gestionate de Serviciul Verificări Fiscale din cadrul DGRFP București, cu creanțe de 22.538.669 lei și, respectiv, 21.580.410 lei.

Peste 54 de milioane de lei stabilite doar în luna mai

Numai în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere prin care a stabilit creanțe fiscale suplimentare în valoare totală de 54.636.713 lei.

Cele mai mari trei creanțe fiscale din această perioadă au fost de 10.978.817 lei, stabilită de Serviciul Verificări Fiscale din cadrul DGRFP Iași, de 5.847.184 lei, stabilită de AJFP Alba din cadrul DGRFP Brașov, și de 3.950.297 lei, stabilită de AJFP Gorj din cadrul DGRFP Craiova.

Alexandru Nazare: Instrumentele digitale produc efecte concrete

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele obținute confirmă eficiența mecanismelor de analiză de risc și a verificărilor fiscale susținute de instrumentele digitale.

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor.

ANAF recomandă conformarea voluntară

Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative privind impozitul pe venit. Instituția încurajează contribuabilii să răspundă notificărilor de conformare transmise pentru clarificarea situației fiscale și să își îndeplinească obligațiile declarative, pentru a evita intrarea în proceduri de verificare fiscală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de profesie și a fost timp de 12 ani primar al orașului Râșnov
digi24.ro
image
INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”
stirileprotv.ro
image
Bilanț la 1 an de mandat prezidențial. Președintele Poloniei este văzut ca un reformator, președintele României ca un „trădător” de foștii susținători și este amenințat cu suspendarea
gandul.ro
image
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
mediafax.ro
image
Câți bani a plătit celebrul fan român pentru a asista la meciul Canada – Bosnia! S-a bucurat la golul lui Jovo Lukic: „Parcă era român de-al nostru”
fanatik.ro
image
Cronica unui alt puci ratat. Cum s-a dezumflat planul Veștea-premier, care ar fi trebuit să stârnească revolta anti-Bolojan în PNL
libertatea.ro
image
Acordul cu Trump, colac de salvare pentru Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului. Ce efecte ar produce ridicarea sancțiunilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
digisport.ro
image
Un cititor pe buze a dezvăluit ce i-a șoptit Trump lui Brigitte Macron la ureche în timp ce i-a strâns mâna 13 secunde
click.ro
image
Câţiva muncitori au descoperit monede de aur și alte artefacte rare îngropate de secole sub traseul unei viitoare autostrăzi, în Cehia
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
observatornews.ro
image
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
cancan.ro
image
Pentru care perioade NU se dau puncte de stabilitate la pensie? Cum sunt dezavantajați cei cu grupe de muncă?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Problema din locuință care a generat mii de dosare de daună. Mulți români s-au trezit cu pagube neașteptate
playtech.ro
image
LIVE VIDEO tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League. U Cluj și-a aflat cei 6 posibili adversari. Anunțul UEFA
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
Neverosimil! A marcat pentru Iran în SUA și ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Violeta Bănică s-a întors din America și a făcut senzație la TIFF. Apariția alături de Andreea Marin a atras toate privirile
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine este soția lui Adrian Veștea. Anca ocupă o funcție importantă la stat. Au împreună doi băieți, unul absolvent de liceul, iar altul student la Fizică, la Măgurele
romaniatv.net
image
Cartea de identitate electronică nu mai e gratuită. Cât vor plăti românii pentru noile buletine
mediaflux.ro
image
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
gsp.ro
image
"Casa era cu 50.000 de euro mai ieftină decât în anunț": cum pierd românii bani din cauza agențiilor imobiliare
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
click.ro
image
Familia Mirelei Vaida s-a mărit. Copiii vedetei, în culmea fericirii: „Tot ce-mi lipsea, vreți să vă mint?”
click.ro
image
Avertismentul unui fermier! Nu cumpăra niciodată căpșuni dacă observi acest detaliu
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Kanye West, Bianca Censori foto Profimedia jpg
Fără lenjerie intimă și cu rochie transparentă! Chiar nu are limite această vedetă?!
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au cele mai mari șanse să câștige la Loto în această vară
image
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
A încercat să-și viziteze fratele, dar a plecat în 30 de secunde! Familia Beckham se destramă?

Click! Sănătate

image
Trei semne de diabet de tip 2 care pot apărea dimineața. La ce să fii atent