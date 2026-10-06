Toamnă neobișnuit de caldă în România. Cum va fi vremea până la începutul lunii noiembrie

România va avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă până la începutul lunii noiembrie, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 5 octombrie – 2 noiembrie. Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în prima săptămână, în special în zonele montane și în nord-estul țării.

România va avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele normale. Foto: Shutterstock

Potrivit meteorologilor, în săptămâna 5-12 octombrie, valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei în toate regiunile. În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile nord-vestice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În săptămâna 12-19 octombrie, temperaturile medii vor rămâne ușor peste valorile normale în întreaga țară. În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt estimate să se situeze în jurul valorilor normale în toate regiunile.

Vremea se va menține ușor mai caldă decât în mod obișnuit și în perioada 19-26 octombrie. Meteorologii estimează că temperaturile medii vor fi peste cele specifice perioadei în întreaga țară, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

Tendința se va păstra și în ultima săptămână analizată, 26 octombrie – 2 noiembrie. Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile se vor situa, în general, în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Va fi o toamnă mai caldă decât normalul, fără semnale privind schimbări majore ale regimului pluviometric după jumătatea lunii octombrie.

Cum este vremea zilele acestea

În perioada 5-6 octombrie, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. Cerul va fi variabil în nordul, centrul și estul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat, potrivit ANM.

Nopțile vor fi însă reci, în special în depresiuni și pe văi. Temperaturile minime vor coborî până la minus 3 grade Celsius în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral vor ajunge la 13 grade. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață, mai ales în centrul țării.

Marți, în Capitală, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Maximele vor fi de aproximativ 25 de grade Celsius, iar minimele de 6-7 grade, cu valori mai scăzute în zona periurbană, până la 3 grade.