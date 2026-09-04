 Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pe un sediu care arată a cabană. Ministrul Mediului sesizează Curtea de Conturi | adevarul.ro
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Video Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pe un sediu care arată a cabană. Ministrul Mediului sesizează Curtea de Conturi

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Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pentru un sediu în judeţul Prahova, construit după modelul unei cabane vânătoreşti.

Sediu Romsilva
Un sediu Romsilva arată ca o cabană Foto: Captură video Facebook/Diana Buzoianu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că va depune plângere la Curtea de Conturi după ce Romsilva a cheltuit 2,7 milioane de lei pe un sediu amenajat asemenea unei cabane

„Au pus în hârtie că vor construi un  sediu și au construit o cabană. Nu vom fi de acord ca niște bani care au fost cheltuiți pentru destinația de sediu să fie folosită în alt scop. Romsilva are și cabane pe care le gestionează, trebuie să fie un patrimoniu care să fie păstrat și folosit, să fie dat la liber pentru români, dar aici e altceva. Deci sediul respectiv a ajuns să fie cabană. Vom face plângere la Curtea de Conturi, pentru că niște bani au fost folosiți pentru altă destinație”, a spus ministrul într-o emisiune la Național TV.

Cazul a făcut subiectul unei postări recente a ministrului, în care  publică imagini video care arată clădirea în care sunt camere cu duşuri, dar care surprind şi o discuţie pe care Diana Buzoianu o are cu directorul Romsilva, Jean Vişan.

Când ministrul îl întreabă dacă Romsilva a cheltuit aproape trei milioane de lei pentru amenajarea unor spaţii unde unele persoane să vină la vânătoare, Vişan răspunde: „Da, acum mă adaptez în funcţie de organizare".

Acesta a insistat că angajații Romsilva au nevoie de duşuri la locul de muncă.

Jean Vişan spune că nu vede o problemă în faptul că vreun baron local ar vrea să se cazeze în sediul Romsilva.

„Poate să vină şi un baron local, nu are voie să vină, cum adică nu are voie să vină?", i-a spus el ministrului.

„Se întreba ironic directorul general al Romsilva de ce ar fi o problemă dacă ar ajunge să fie cazaţi baronii locali în această clădire. Problema este, dragi reprezentanţi la nivel naţional Romsilva, că banii publici folosiţi pe hârtie pentru sedii administrative nu trebuie folosiţi în practică pentru ca unii baroni să aibă aproape de Bucureşti o cabană de lux de vacanţă", a scris Diana Buzoianu, în social media.  

Recent, Diana Buzoianu a acuzat conducerea Romsilva că a introdus recent premierea colectivă în Contractul Colectiv de Muncă, deși Curtea de Conturi recomandase instituției să stabilească reguli clare pentru acordarea premiilor în funcție de performanța fiecărui angajat.

Totodată, ministra interimară a Mediului a anunțat că va convoca de urgență conducerea Romsilva pentru a da explicații în legătură cu atribuirea unor contracte în valoare totală de 28 de milioane de lei prin proceduri fără publicare, în anul 2025.

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