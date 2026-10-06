 Gheorghe Hagi, discuții decisive cu șefii FRF: „Când nu o să mai pot să fac asta, plec!” | adevarul.ro
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Gheorghe Hagi, discuții decisive cu șefii FRF: „Când nu o să mai pot să fac asta, plec!”

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România a pierdut (0-1 cu Suedia) și al 4-lea meci din ediția în curs a Ligii Națiunilor. După confruntarea de pe Arena Națională, Gheorghe Hagi a declarat că mai are nevoie de puțin timp, iar dacă nu va reuși să facă echipa să joace atunci va demisiona.

Hagi consideră că poate face echipa României să joace un fotbal de calitate
Hagi consideră că poate face echipa României să joace un fotbal de calitate Foto: Sportpictures

Selecționerul primei reprezentative de fotbal a României a spus că „Nu am venit la echipa națională să mă cert cu cineva. Am venit să fac o echipă care să joace fotbal. Iar suporterii să fie mândri. Când nu o să pot să mai fac asta, când o să am senzația că s-a terminat, plec. O să văd, o să reflectez zilele acestea. Dacă o să merg în continuare, o să încerc să fac o echipă. Nu îmi este frică de nimic. Trebuie să avem curaj, să urcăm la alt nivel. Generația veche trebuie depășită, acesta este singurul obiectiv pentru România. Să creeze o echipă mai bună decât generațiile din trecut. Avem resurse pentru a construi, dar avem nevoie de victorii. Deci, am nevoie de puțin timp. Puțin. Dacă nu fac echipa să joace, asta e, ce să fac, mă duc acasă. A fost un examen pentru mine, va fi în continuare. Voi încerca să dau tot ce am eu mai bun. Sunt extrem de motivat și ambițios, dar am nevoie de puțin timp și sper să fac echipa să joace”.

În ciuda eșecului cu Suedia, Hagi crede că România a făcut un meci bun: „Puteam mai mult, dar încrederea și mentalitatea se construiesc în timp. Trebuie să avem mai multă inițiativă, să alergăm mai mult, să ne luptăm mai mult și să fim agresivi în jumătatea adversă. Când vom reuși aceste lucruri, vor veni și victoriile. Sunt patru meciuri în care nu am câștigat, iar concluzia este clară. Inițial, vedeam lucrurile altfel. Aveam mare încredere, dar treptat mi-am dat seama că e de muncă. Trebuie să muncim mult ca să ne putem bate din nou cu cei mari. Procesul acesta necesită puțin timp, nu mult, dar este nevoie. M-am repezit și eu puțin, am zis ca să aduc încredere și să arăt că se poate. În vară lucrurile au mers bine, dar acum tonusul a fost altul și s-au văzut anumite greșeli. Astăzi am încheiat cu un meci bun, în care ambele faze s-au făcut la un nivel bun. Avem lucruri bune, dar trebuie să le îmbunătățim pentru a începe să câștigăm. Ne-au lipsit și vreo șapte jucători... În rest, e mai bine să vorbesc mai puțin, pentru că am patru înfrângeri și ce aș putea spune?”.

Selecționerul consideră că jucătorii naționalei trebuie să ridice ritmul: „S-a spus în ultimele luni că suntem jos. Prin urmare, trebuie să parcurgem un proces, să urcăm aceste trepte, iar jucătorul român și echipa națională să capete personalitate, inițiativă și mentalitate de învingător. Nu suntem departe de calificările anterioare. Lotul are un potențial bun, dar trebuie să ridicăm ritmul și intensitatea. Când nu facem aceste lucruri, adversarii pasează, noi alergăm după ei și obosim, exact ce s-a întâmplat în Polonia. Când le oferi timp și spațiu unor jucători valoroși, te așteaptă doar înfrângerea. Poate că și eu am ieșit prea deschis la joc și de aceea am primit niște goluri”.

Hagi a vorbit și despre ce a câștigat naționala din cele 4 eșecuri ale toamnei

Antrenorul principal al României a subliniat că Andrei Coubiș, Matei Ilie și Lisav Eissat sunt câștigurile echipei naționale după aceste prime patru partide: „Din punctul meu de vedere, am câștigat trei jucători care au evoluat bine și au arătat ce pot. Coubiș, Ilie și Eissat au demonstrat că pot juca la echipa națională. Mai sunt opțiuni și la mijloc, și în atac. Echipa națională nu e închisă niciodată, trebuie să rămână mereu deschisă. Pe lângă nucleul de bază, trebuie să căutăm tineri cu potențial bun”.

Gheorghe Hagi e categoric: „Vom face multe schimbări pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina!”

Hagi s-a referit și la meciurile din noiembrie cu Polonia și din Bosnia-Herțegovina: „Dacă eu rămân, trebuie să fac echipa să joace ambele faze așa cum trebuie, cu tranziții rapide. Principiile mele de bază se leagă de posesie: construcție de la portar, să circule mingea până la finalizare. Jucătorii trebuie să aibă personalitate și să nu le fie teamă să joace în jumătatea adversă. Băieții mă cunosc mult mai bine acum. De aceea am convocat un lot de 30 de jucători, ca să vadă ce gândește Hagi și cum vrea să joace fotbalul. Ne cunoaștem mai bine, iar din noiembrie trebuie să mizăm pe calitate, nu pe cantitate. Acum am pierdut patru meciuri, iar pentru mine este dur, foarte dur... lăsați-mă să mă odihnesc o zi-două și vom vedea. Dar am văzut lucruri bune în jocul naționalei în seara asta care îmi dau curaj. O echipă cu personalitate joacă la fel și acasă și în deplasare, așa cum au făcut suedezii. Ei au ajuns la acel nivel, noi suntem pe drum și avem nevoie de muncă”.

Selecționerul va decide ceea ce va face după ce va discuta cu conducerea Federației Române de Fotbal: „Echipa arată mai bine și este pe drumul cel bun, chiar dacă rezultatele nu ne ajută. Când ai patru înfrângeri, taci și mergi acasă. Lăsați-mă să mă odihnesc la noapte, să reflectez și o să am o discuție cu conducerea. Și dacă e bine, mergem mai departe. Nu depinde doar de mine. Eu sunt angajat. Nu are rost să vorbesc acum despre mine. Mie nu-mi place să pierd, dar am venit aici cu dorința de a realiza un proiect... dacă nu schimb ceva, de ce am venit? Iubesc naționala și sunt gata să îndur orice pentru ea. Dacă cei din federație mă doresc în continuare, mergem mai departe. În două zile vom vedea”.

România a pierdut (0-1) meciul cu Suedia, luni seara, pe Arena Națională din București, în Grupa 4 a Diviziei B din Liga Națiunilor la fotbal. Unicul gol al partidei a fost înscris de Viktor Gyokeres (min. 13), atacantul lui Arsenal marcând pentru reprezentativă în al șaptelea meci consecutiv de Liga Națiunilor.

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................6-0

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....1-1

Etapa a 4-a

Luni, 5 octombrie 2026

România - Suedia.....................0-1

Bosnia-Herțegovina – Polonia.....1-0

Clasament

1. Suedia...............................10 puncte (+4)

2. Bosnia-Herțegovina.... 8 puncte (+3)

3. Polonia..........................4 puncte (+3)

4. România........................0 puncte (-10)

)Următoarele partide

Etapa a 5-a

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026

România - Polonia.............................21.45

Suedia - Bosnia-Herțegovina........21.45

Etapa a 6-a

Marți, 17 noiembrie 2026

Polonia - Suedia..................................21.45

Bosnia-Herțegovina - România,,,,,21.45

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