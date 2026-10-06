Protestele din Franța iau amploare. Peste 5.000 de persoane au fost duse în custodia poliției de la începutul manifestațiilor, dintre care mai mult de 4.400 sunt copii. Organizatorii au anunțat pentru marți cea mai amplă zi de proteste de până acum, cu până la 40.000 de manifestanți așteptați numai la Paris.

Proteste violente în Franța Foto: X

Luni, manifestațiile au continuat în mai multe regiuni ale Franței. Aproape 1.000 de persoane au fost arestate într-o singură zi, în timp ce 65 de polițiști au fost răniți, potrivit Ministerului francez de Interne. Ministerul Educației a anunțat că 589 de școli au fost afectate de proteste.

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs în orașul Lens, în nordul Franței. Un elev în vârstă de 15 ani și-ar fi pierdut o mână după ce ar fi încercat să recupereze o grenadă asurzitoare folosită de forțele de ordine. Incidentul a provocat reacții puternice din partea autorităților locale, potrivit sky news.

În total, numărul persoanelor duse în custodia poliției a depășit 5.000. Peste 4.400 dintre acestea sunt copii. Cu toate acestea, doar 14 persoane – 10 adulți și patru minori – au fost plasate în arest preventiv după ce au fost puse sub acuzare.

Guvernul francez încearcă să calmeze protestele

Premierul Sébastien Lecornu a convocat mai mulți membri ai Guvernului pentru a discuta situația, în contextul în care proiectul bugetului pentru 2027 a provocat critici puternice.

Lecornu a susținut că educația națională va beneficia în 2027 de un buget de 64 de miliarde de euro, față de 48,8 miliarde de euro în 2017 și cu 1,2 miliarde de euro mai mult decât în acest an.

Premierul a anunțat cinci direcții de acțiune pentru licee: asigurarea desfășurării cursurilor și a sprijinului pentru elevi, îmbunătățirea condițiilor de predare, pregătirea unităților de învățământ pentru perioadele de căldură extremă, reorganizarea programului școlar și facilitarea accesului elevilor la învățământul superior.

Guvernul mai promite ca opiniile liceenilor să fie luate în considerare în procesul de reformare a sistemului.

Miniștrii Educației urmează să prezinte până la sfârșitul lunii primele măsuri, împreună cu costurile și calendarul de implementare.

Zeci de mii de oameni, așteptați la protestele de marți

Organizatorii susțin că marți va fi cea mai mare zi de proteste de până acum. Presa franceză estimează că între 20.000 și 40.000 de persoane ar putea participa la marșul programat la Paris.

La manifestații sunt așteptați nu doar liceeni, ci și tineri din cartiere muncitorești și membri ai extremei stângi. Potrivit informațiilor disponibile, marșul din capitală ar urma să fie unul pașnic.

Proteste sunt programate și în alte orașe importante din Franța. Manifestațiile ar urma să înceapă la ora 10.00 la Lyon și Grenoble, la 11.00 la Rennes, Toulouse și Bordeaux, la 12.00 la Lille, la 13.00 la Montpellier și la 14.00 la Paris și Strasbourg.

În regiunea Île-de-France, autoritățile au anunțat și măsuri împotriva protestatarilor care ajung să fie cercetați penal.

Președinta regiunii, Valérie Pécresse, a avertizat că tinerii considerați „scandalagii” și care vor face obiectul unor proceduri judiciare ar putea pierde accesul la serviciile de sprijin oferite prin aplicația LABAZ.

Platforma este destinată tinerilor cu vârste între 15 și 25 de ani și oferă, printre altele, ajutoare de câte 100 de euro pentru abonamentul de transport Navigo, achiziționarea unei biciclete sau activități culturale și sportive.