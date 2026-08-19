Sindicatul Oil Terminal anunță declanșarea conflictului colectiv de muncă începând cu 24 august, după ce negocierile privind salariile au eșuat

Consiliul Sindicatului Oil Terminal a decis declanșarea conflictului colectiv de muncă începând cu data de 24 august 2026, după ce negocierile privind majorarea salariilor s-au încheiat fără rezultat.

„Negocierile colective au eșuat din cauza refuzului guvernului de a aproba memorandumul pentru o creștere salarială de 6,5% la nivelul companiei (sub rata actuală a inflației), prevazut de cadrul legislativ. Decizia a fost adoptată după încheierea ultimei runde de discuții cu conducerea societății și la finalul unei perioade de amânare de 50 de zile. În acest interval, reprezentanții sindicali au realizat demersuri la nivelul Ministerului Energiei, Consiliului Județean Constanța și Instituției Prefectului - Județul Constanța pentru deblocarea memorandumului privind majorarea salarială”, se arată într-un comunicat transmis miercuri seara de Biroul National al CNS Cartel ALFA.

Guvernul, acuzat de lipsă de viziune economică

Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” transmite că este solidară cu membrii Sindicatului Oil Terminal în „demersul legitim” pentru apărarea drepturilor salariaților:

„Considerăm că guvernul interimar dă dovadă de obtuzitate și de lipsă de simț economic. Cu pretextul reducerii deficitului și în numele unei așa-zise eficiențe economice, autoritățile împing la extrem un conflict de muncă care ar putea provoca prejudicii semnificativ mai mari decât bugetul necesar pentru a asigura menținerea puterii de cumparare a salariilor din companie. Așa cum am arătat anterior (link comunicat 30 iulie), acordarea prevederilor din memorandum ar presupune o cheltuială suplimentară de aproximativ 4 milioane de lei pana la sfarsitul anului, în timp ce declanșarea unei greve de cinci zile poate produce un prejudiciu estimat la peste 6,5 milioane de lei”.

Temeri privind impactul asupra sectorului energetic

Reprezentanții Cartel ALFA avertizează că efectele unui conflict de muncă ar putea depăși nivelul companiei Oil Terminal.

„Dacă introducem în ecuație și efectele indirecte asupra întregului lanț de aprovizionare cu produse petroliere, funcționarea rafinăriilor și securitatea energetică a României, într-un context deja sensibil pentru sectorul energetic, fără a mai discuta despre demotivarea angajaților și descurajarea performanței, atunci prejudiciul este cu mult mai amplu decât presupusele `economii` la buget”, se mai arată în comunicat.

Actuala situație afectează moralul angajaților și descurajează performanța, atrage atenția organizația sindicală.

„Asfel de actiuni arată cu claritate modul in care guvernanții de astazi încearcă să transfere integral asupra lucrătorilor eșecurile lor politice și deciziile proaste de guvernare”, precizează același comunicat.

„Efecte economice și sociale greu de evaluat”

CNS Cartel ALFA cere Executivului să adopte măsuri urgente pentru evitarea escaladării conflictului de muncă

„Să înceteze practicile care sabotează funcționarea economiei naționale și să adopte urgent măsurile necesare pentru evitarea unui conflict de muncă cu efecte economice și sociale greu de evaluat”, transmite organizația sindicală, care speră în găsirea unei soluții care să permită deblocarea negocierilor salariale.



