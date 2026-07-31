Guvernul a discutat cu marile companii despre aprovizionarea cu carburanți, după problemele apărute la Oil Terminal

Guvernul a discutat cu distribuitorii de carburanți despre aprovizionarea pieței, după ce au apărut întârzieri în transportul produselor de la Oil Terminal către depozitele din țară.

Reprezentanții companiilor petroliere și ai distribuitorilor de carburanți au fost vineri, 31 iulie, la Palatul Victoria, pentru o discuție cu oficialii Ministerului Energiei despre modul în care este asigurată alimentarea pieței interne.

La întâlnire au participat reprezentanți ai companiilor Petrom, Socar, MOL România, Lukoil, Oscar și Rompetrol.

Discuţiile au fost coordonate de secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și de secretarul general al ministerului, Sorin Elisei, şi s-au concentrat pe menținerea unui flux constant de combustibil către stațiile și depozitele din România, în contextul unor probleme apărute în transportul intern.

Potrivit Guvernului, companiile participante au transmis că dispun de suficiente cantități pentru perioada următoare și nu estimează probleme majore în aprovizionarea pieței.

„A fost analizată situația în continuă dinamică și posibile soluții de intervenție, potrivit pârghiilor legale pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești”, a transmis Executivul.

Una dintre dificultățile discutate a fost legată de transportul feroviar al carburanților de la terminalul Oil Terminal către depozitele din țară. Oficialii au precizat că există variante pentru eficientizarea acestor transporturi, astfel încât livrările să continue fără întreruperi.

„Sunt înregistrate anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară, însă există soluții pentru eficientizarea transportului intern, în scopul asigurării aprovizionării cu carburanți la nivel național”, se arată în comunicatul Guvernului.

Discuțiile au loc la câteva zile după ce Parlamentul a adoptat proiectul inițiat de PSD privind instituirea stării de criză pe piața carburanților.

„Tocmai a fost votat un proiect extrem de important, și anume declararea situației de criză în domeniul carburanților, reducerea acciziei la motorină, limitarea exporturilor de motorină, limitarea adaosului comercial și supraimpozitarea profiturilor excepționale în materie de carburanți. Acest lucru a trebuit să ducă la o reducere a prețului final pentru consumatorii privați, dar și pentru companiile din țara noastră”, declara miercuri, 26 iulie, Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei.