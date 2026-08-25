Șefa FMI afirmă că economia mondială a rezistat bine şocului energetic provocat de războiul cu Iranul

Economia mondială a făcut faţă mai bine decât se anticipa şocului energetic provocat de războiul cu Iranul şi de închiderea Strâmtorii Ormuz, însă creşterea datoriilor, inflaţia persistentă şi deteriorarea situaţiei fiscale din unele state rămân riscuri importante, a declarat directorul general al Fondului Monetar Internaţional.

Kristalina Georgieva, șefa FMI Foto: Facebook

Kristalina Georgieva, șefa Fondului Monetar Internațional, a declarat marți că economia globală a depășit șocul energetic de război din Iran mai bine decât se temuse, dar și-a exprimat îngrijorarea cu privire la deteriorarea condițiilor fiscale din unele țări, după cum o demonstrează creșterea randamentelor obligațiunilor și blocarea procesului de dezinflație, scrie Reuters.

Georgieva a declarat reporterilor, într-o conferință de presă înaintea reuniunii liderilor financiari ai Grupului celor 20 de săptămâna viitoare, care va avea loc la Asheville, Carolina de Nord, că există o „încordare” între șocul negativ al ofertei de energie din Golf și avantajele creșterii generate de boom-ul investițiilor în inteligența artificială, care începea să se răspândească dincolo de granițele SUA.

Ea a spus că riscurile la adresa perspectivei globale sunt mai echilibrate decât în ​​aprilie, dar încă înclinate în jos, din cauza presiunilor fiscale tot mai mari și a potențialului ca băncile centrale să mențină o politică monetară restrictivă pentru a controla inflația.

Creșterea economică globală „rezistă unor obstacole puternice cauzate de nivelurile ridicate ale datoriilor, inflația persistentă și tensiunile comerciale. Până acum, a depășit șocul energetic cauzat de închiderea Strâmtorii Ormuz mai bine decât ne temeam, datorită unei combinații de factori”, a declarat Georgieva.

Acești factori includ reducerea rezervelor de petrol și gaze ale multor țări, creșterea aprovizionării cu energie din afara Golfului, o cerere mai mică de energie, o capacitate sporită de energie regenerabilă și o revenire la producerea de energie pe bază de cărbune în unele locuri.

Investițiile în inteligență artificială din SUA mențin câștigurile corporative și cheltuielile de consum puternice, iar alte țări își intensifică construcția de centre de date și aprovizionarea cu hardware pentru inteligență artificială, a spus ea.