search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Șefa FMI Kristalina Georgieva: „Puneţi-vă centurile. Incertitudinea a devenit noua normalitate”

0
0
Publicat:

Directorul general al Fondului Monetar Internațional avertizează că economia globală traversează o perioadă în care stabilitatea devine o excepție, nu o regulă, scrie The Guardian.

Kristalina Georgieva, șefa FMI/FOTO:Arhiva
Kristalina Georgieva, șefa FMI/FOTO:Arhiva

Cu doar câteva zile înainte de reuniunea anuală a FMI de la Washington, Kristalina Georgieva a tras un semnal de alarmă asupra tensiunilor tot mai vizibile din economia mondială. Într-un discurs susținut la Institutul Milken, șefa instituției financiare internaționale a spus, fără ocol: „Puneți-vă centurile. Incertitudinea este noua normalitate.”

Deși lumea economică părea să respire mai ușurat după anii de criză pandemică și după valurile succesive de inflație, avertismentul vine într-un moment în care piața globală începe din nou să tremure. Georgieva a remarcat că, în pofida războiului comercial declanșat de Donald Trump, Statele Unite au evitat recesiunea, iar economia mondială ar urma să încetinească doar ușor în acest an și în 2026. Totuși, semnele de tensiune se adună.

Unul dintre acestea este creșterea record a prețului aurului, care a depășit pragul de 4.000 de dolari uncia – un indiciu clasic al fricii investitorilor. În paralel, acțiunile companiilor americane au atins niveluri istorice, alimentate de entuziasmul față de inteligența artificială generativă. Pe Wall Street, optimismul pare nelimitat, chiar dacă piața muncii dă semne de oboseală.

Economică globală nu a fost încă pusă cu adevărat la încercare

Georgieva a avertizat însă că reziliența economică globală nu a fost încă pusă cu adevărat la încercare. O eventuală corecție bruscă a pieței ar putea declanșa o reacție în lanț – de la înăsprirea condițiilor financiare până la scăderea abruptă a creșterii mondiale, cu efecte severe asupra economiilor în curs de dezvoltare. „Istoria ne arată că sentimentul pozitiv din piețe se poate schimba peste noapte”, a subliniat ea.

FMI estimează în prezent o creștere globală de aproximativ 3% pentru 2025, ușor sub nivelul de 3,3% din 2024. Noile proiecții vor fi prezentate la reuniunea din săptămâna viitoare.

În discursul său, Georgieva a trasat și direcții concrete: Washingtonul trebuie să își reducă deficitul bugetar, amplificat de reducerile de taxe destinate celor mai bogați, măsuri care ar urma să adauge peste 3.000 de miliarde de dolari la datoria publică americană în următorul deceniu.

China, pe de altă parte, este îndemnată să stimuleze consumul intern și să reducă dependența de economisirea excesivă a gospodăriilor – un dezechilibru care frânează creșterea.

Iar Europa, primește un mesaj tranșant: „Destul cu discursurile mărețe despre competitivitate. Știți ce trebuie făcut. Este timpul acțiunii.” Ea a cerut Uniunii Europene să creeze un „țar al pieței unice” care să elimine barierele dintre statele membre – de la energie și servicii, până la piața muncii și sistemul financiar.

În final, Georgieva a făcut trimitere la frustrarea socială crescândă din multe țări: „De la Lima la Rabat, de la Paris la Nairobi, de la Kathmandu la Jakarta, tinerii ies în stradă. Cer șanse reale, nu promisiuni.”

Într-o lume în care încrederea pare o resursă tot mai rară, mesajul șefei FMI are o miză clară: economia globală nu mai poate fi tratată ca o constantă, ci ca o ecuație aflată în permanentă schimbare.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă
playtech.ro
image
Cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF: „Obligam Federația să facă asta!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Plata cu cardul la turnicheții de metrou ar putea fi suspendată. Explicația Metrorex
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care vor face cumpărături de sărbători!
mediaflux.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Prințul William promite să nu facă aceleași „greșeli” în căsnicia cu Kate Middleton ca Regele Charles cu Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani