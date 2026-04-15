Șefa FMI, semnal de alarmă privind „crizele suprapuse” ale economiei globale. Prognoza de creștere pentru România, înjumătățită în 2026

Economia globală intră într-o perioadă dificilă, marcată de „crize suprapuse”, a avertizat miercuri Kristalina Georgieva, șefa FMI. În acest context, FMI a redus semnificativ prognoza de creștere economică pentru România în 2026, la doar 0,7%, semnalând riscuri serioase pentru stabilitatea financiară și nivelul de trai.

Șefa FMI a subliniat că economia mondială traversează o perioadă fără precedent, în care efectele inflației și ale tensiunilor geopolitice continuă să se suprapună. Potrivit acesteia, datoria publică globală este în creștere accelerată și ar putea depăși pragul de 100% din PIB până în 2029, un nivel nemaiîntâlnit de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În acest context, guvernele sunt nevoite să găsească un echilibru între sprijinirea populației vulnerabile și menținerea disciplinei bugetare.

Georgieva a avertizat că unele măsuri populare, precum reducerea taxelor la combustibili sau restricționarea exporturilor de energie, pot avea efecte negative pe termen lung. „Astfel de acțiuni (...) nu vor face altceva decât să prelungească durerea provocată de prețurile ridicate”, a declarat aceasta, conform Digi24.

Un alt semnal de alarmă vine din sectorul energetic. FMI estimează că prețurile ridicate la energie ar putea persista ani la rând, inclusiv până în a doua jumătate a deceniului, pe fondul instabilității geopolitice și al dezechilibrelor din piețele de mărfuri.

Instituția recomandă statelor să adopte reforme structurale și să investească în creșterea productivității, considerând că o economie solidă reprezintă cea mai bună protecție în fața viitoarelor șocuri. Totodată, FMI își reafirmă rolul de sprijin pentru țările aflate în dificultate. „Vom continua să ne îndeplinim rolul de pompier pentru țările care au nevoie de ghidaj pentru a trece prin această perioadă dificilă”, a spus Kristalina Georgieva, în cadrul unei conferințe la Washington.

Creșterea economică a României, redusă la jumătate

În ceea ce privește România, cele mai recente estimări din raportul „World Economic Outlook” al FMI indică o încetinire puternică a economiei. Creșterea economică prognozată pentru 2026 a fost redusă la 0,7%, față de 1,4% cât se estima anterior. Potrivit FMI, o revenire mai consistentă ar putea avea loc abia în 2027, când economia ar urma să crească cu aproximativ 2,5%, în timp ce inflația ar începe să se tempereze.

Ritmul de creştere ar urma să îl egaleze pe cel din 2025. Datele anunţate de INS săptămâna trecută indică un avans în termeni reali de 0,7% pentru economia românească anul trecut, după o creştere de 0,9% în 2024.