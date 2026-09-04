Scumpiri la pompă: benzina atinge un record istoric, iar motorina a depășit din nou 10 lei/litru

Benzina a atins cel mai înalt nivel din istorie în stațiile operate de OMV Petrom, iar motorina a depășit pragul de 10 lei/l în toate benzinăriile din România, în urma deciziei liderului pieței de a scumpi motorina cu 13 bani pe litru, iar benzina cu 9 bani pe litru în stațiile Petrom, cât şi OMV.

Stație de carburanți Foto: Shutterstock

Prețul benzinei standard a ajuns, vineri, la un nivel record. Cel mai mic preț pentru benzina standard este afișat vineri de Socar, unde litrul costă între 9,51 și 9,54 lei, în funcție de stație. La Lukoil, prețul este de 9,57 lei/l, iar la Rompetrol ajunge la 9,59 lei/l.

În stațiile Petrom, benzina standard se vinde cu 9,64 lei litrul, în timp ce la OMV și MOL se înregistrează cel mai mare preț: 9,7 lei litrul.

Pe de altă parte, și motorina a înregistrat noi scumpiri. Cel mai ieftin litru de motorină standard poate fi găsit vineri la Petrom, la 10,10 lei/l, iar cel mai scump, la Lukoil, respectiv 10,23 lei.

Prețurile motorinei vineri, 4 septembrie

Petrom: 10,10 lei/l

Socar: 10,14-10,19 lei/l

OMV: 10,16 lei/l

MOL: 10,16 lei/l

Rompetrol: 10,18 lei/l

Lukoil: 10,23 lei/l

Potrivit portalului peco-online.ro, cel mai mic preț la benzină este raportat în municipiul Zalău, jud. Sălaj, unde prețul este de 9,48 lei, la Socar. Cea mai ieftină motorină se găsește în Gherla, județul Cluj, la o stație DHR, unde un litru costă 9,96 lei.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care autoritățile au redus deja acciza la motorină la nivelul maxim permis de lege.