Prețurile carburanților marți, 1 septembrie. Motorina s-a ieftinit după reducerea accizei. Unde găsesc șoferii cele mai mici prețuri la pompă

Șoferii plătesc de marți mai puțin pentru motorină, după intrarea în vigoare a majorării facilității fiscale aplicate acestui carburant. Reducerea accizei a determinat o scădere a prețului la pompă cu aproximativ 17 bani pe litru. Prețul unui motorinei variază însă, în funcție de stație. La fel și cel al benzinei.

Prețurile la pompă variază Foto: Shutterstick

Șoferii care vor să alimenteze marți, 1 septembrie, pot găsi diferențe importante de preț între stațiile din țară. Potrivit datelor publicate de Peco Online cele mai mici prețuri la carburanți sunt înregistrate la Suceava și Cluj-Napoca.

Cea mai ieftină benzină din România este comercializată la prețul de 9,48 lei/litru într-o stație Socar din municipiul Suceava, potrivit datelor centralizate cu puțin înaintea orei 9.00.

În cazul motorinei, cel mai mic preț la nivel național este de 10,09 lei/litru, fiind afișat de o stație DHR din Cluj-Napoca, pe strada Plopilor nr. 64.

Cele mai mici prețuri în marile orașe

Potrivit datelor centralizate pentru principalele cinci orașe ale țării după numărul de locuitori, prețurile minime sunt următoarele:

București: benzină 9,51 lei/l, motorină 10,14 lei/l, GPL 4,60 lei/l.

Cluj-Napoca: benzină 9,49 lei/l, motorină 10,09 lei/l, GPL 4,59 lei/l.

Timișoara: benzină 9,48 lei/l, motorină 10,10 lei/l, GPL 4,64 lei/l.

Iași: benzină 9,51 lei/l, motorină 10,14 lei/l, GPL 4,64 lei/l.

Constanța: benzină 9,51 lei/l, motorină 10,14 lei/l, GPL 4,62 lei/l.

Datele sunt actualizate periodic și pot varia pe parcursul zilei, în funcție de politica comercială a fiecărei benzinării.

Peco Online avertizează că pot exista mici diferențe între valorile afișate în aplicație și cele de la pompă, din cauza intervalului necesar procesării și actualizării informațiilor

Cum au evoluat prețurile carburanților în ultimii ani

Prețurile carburanților au înregistrat creșteri semnificative în ultimii cinci ani. Dacă în 2021 benzina costa, în medie, 5,69 lei/litru, iar motorina 5,65 lei/litru, în 2026 valorile medii au ajuns la 8,62 lei/litru pentru benzină și 9,12 lei/litru pentru motorină. În aceeași perioadă, GPL-ul s-a scumpit de la aproximativ 3 lei la 4,25 lei/litru.

După saltul puternic din 2022, când benzina a urcat la o medie de 7,35 lei/litru, iar motorina la 8,07 lei/litru, prețurile au înregistrat o ușoară temperare în 2023 și 2024. Tendința de creștere a revenit însă în 2025 și s-a accentuat în 2026, pe fondul majorării costurilor din sectorul energetic.

ANPC verifică prețurile din benzinării

Pe fondul scumpirilor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a demarat controale la stațiile de carburanți din întreaga țară. Inspectorii analizează modul în care au evoluat prețurile, adaosurile comerciale practicate de operatori și respectarea prevederilor Legii nr. 162/2026.

Potrivit ANPC, verificările urmăresc să stabilească dacă modificările de preț sunt justificate. În cazul constatării unor nereguli, amenzile pot ajunge până la 500.000 de lei. Rezultatele controalelor vor fi anunțate după finalizarea verificărilor.