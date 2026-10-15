 Scumpire accelerată la pompă: motorina se apropie de 11 lei litrul, iar un plin costă cu 70 de lei mai mult ca în iunie | adevarul.ro
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Analiză Scumpire accelerată la pompă: motorina se apropie de 11 lei litrul, iar un plin costă cu 70 de lei mai mult ca în iunie

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Prețurile carburanților au crescut puternic în România în ultimele luni, iar motorina a înregistrat o scumpire mai accentuată decât benzina. Dacă la 1 iunie un litru de motorină costa în medie aproximativ 9,48 lei, pe 14 octombrie prețurile afișate în stațiile din București au ajuns la 10,86–10,92 lei. Pentru șoferi, diferența înseamnă zeci de lei în plus la fiecare alimentare, în timp ce costurile carburanților continuă să influențeze transporturile și prețurile bunurilor și serviciilor.

Colaj foto cu butoaie de motorină și o pompă de carburanți lângă un grafic bursier
Prețurile afișate în stațiile din București au ajuns la 10,86–10,92 lei. Foto: arhivă

Datele europene arată că, la începutul lunii iunie, benzina și motorina din România aveau prețuri apropiate de media Uniunii Europene. Între timp, motorina s-a scumpit mai rapid, pe fondul evoluțiilor de pe piața petrolului, al costurilor produselor rafinate și al fiscalității. Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax România, explică de ce prețul petrolului nu este singurul factor care determină suma plătită la pompă.

Cu cât s-au scumpit benzina și motorina din iunie până în octombrie

La 1 iunie 2026, potrivit Buletinului Petrolier al Comisiei Europene, benzina Euro 95 costa în medie 1,836 euro pe litru în România, echivalentul a aproximativ 9,65 lei. Motorina avea un preț mediu de 1,804 euro pe litru, respectiv aproximativ 9,48 lei, potrivit datelor și conversiei folosite în analiza lui Raul Putilean.

Pe 14 octombrie, prețul mediu național al benzinei standard era de aproximativ 10,14 lei pe litru, iar cel al motorinei standard ajunsese la circa 10,90 lei, potrivit datelor centralizate de PretCarburant.ro. Pentru această comparație, prețurile din octombrie sunt cele raportate în intervalul 6–14 octombrie, nu o medie europeană publicată în aceeași zi.

Raportate la valorile din iunie, aceste niveluri indică o creștere de aproximativ 5% pentru benzină și de aproximativ 15% pentru motorină. Procentele sunt orientative, deoarece comparația folosește prețurile de referință din iunie și mediile naționale raportate în octombrie, iar diferențele de metodologie și de curs valutar pot influența rezultatul.

Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența este vizibilă. La prețurile din iunie, un plin de benzină costa aproximativ 482,50 lei, iar unul de motorină circa 474 de lei. La nivelurile medii din octombrie, aceleași cantități ajung la aproximativ 507 lei pentru benzină și 545 de lei pentru motorină. Astfel, alimentarea cu benzină costă cu circa 25 de lei mai mult, iar cea cu motorină cu aproximativ 71 de lei mai mult.

Motorina se apropie de 11 lei litrul în benzinăriile din București

Prețurile afișate în stațiile din Capitală pe 14 octombrie confirmă nivelul ridicat al costurilor pentru șoferi. La Petrom și Socar, motorina standard costa 10,86 lei pe litru, în timp ce la OMV, MOL, Lukoil și Rompetrol prețul ajungea la 10,92 lei pe litru.

Pentru un plin de 50 de litri, șoferii plăteau între 543 și 546 de lei, în funcție de stația aleasă. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț din această comparație era de numai 3 lei pentru un rezervor, ceea ce arată că, la nivelurile actuale, schimbarea benzinăriei poate aduce economii limitate dacă prețurile rețelelor rămân apropiate.

În cazul benzinei standard, prețul mediu național era de aproximativ 10,14 lei pe litru. Prin urmare, un rezervor de 50 de litri costa în jur de 507 lei.

De ce nu se ieftinesc carburanții imediat când scade petrolul

Evoluția petrolului brut nu se transmite automat și imediat în prețurile de la pompă. Între cotația barilului și suma plătită de consumator se află costurile de rafinare, transport și distribuție, taxele, cursul de schimb și marjele comerciale.

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„Cotația petrolului este un factor important, dar nu explică singură prețul de la pompă. Taxele, costurile de rafinare, logistica, evoluția cursului de schimb și marjele comerciale pot amplifica sau tempera mișcările”, explică analistul financiar Raul Putilean.

Potrivit acestuia, tensiunile geopolitice pot menține carburanții scumpi chiar și atunci când petrolul începe să se ieftinească, deoarece primele de risc și costurile de transport continuă să influențeze piața.

La începutul lunii iunie, barilul de petrol Brent se tranzacționa în jurul valorii de 96–98 de dolari, cu aproape 50% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor invocate în analiza consultantului. Contextul era marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile privind rutele de transport al energiei.

Evoluția prețului petrolului nu explică însă, de una singură, diferența dintre scumpirea benzinei și cea a motorinei. Produsele rafinate au piețe și condiții de aprovizionare diferite, iar motorina este influențată și de cererea din transporturi, industrie și alte activități economice.

Accizele și taxele influențează prețul final

Un alt factor important îl reprezintă fiscalitatea. România a majorat accizele la carburanți de la 1 ianuarie 2026, iar această modificare a contribuit la presiunea asupra prețurilor finale. În aprilie, autoritățile au redus temporar cu 0,30 lei pe litru acciza la motorina standard, însă măsura nu a eliminat efectele costurilor internaționale și ale celorlalte componente ale prețului.

Diferențele dintre statele europene sunt influențate și de deciziile guvernelor privind taxele și măsurile temporare de sprijin. De aceea, două țări care cumpără produse petroliere de pe piețe internaționale similare pot avea prețuri diferite la pompă.

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La 1 iunie, de exemplu, benzina costa în România aproximativ 9,65 lei pe litru, față de circa 8,04 lei în Bulgaria, potrivit comparației realizate de Putilean. Diferența era de aproximativ 1,61 lei pe litru, adică peste 80 de lei pentru un rezervor de 50 de litri.

Consultantul atrage însă atenția că o astfel de comparație trebuie interpretată în funcție de taxele aplicate, mecanismele de plafonare, costurile logistice și intensitatea concurenței din fiecare piață.

Când ar putea începe o ieftinire mai consistentă

O reducere susținută a prețurilor la pompă depinde de evoluția cotațiilor petrolului, de disponibilitatea produselor rafinate și de politica fiscală. Chiar dacă petrolul se ieftinește, efectele pot apărea cu întârziere, în funcție de costurile de aprovizionare și de stocurile existente.

Motorina poate rămâne sub presiune atunci când cererea este ridicată sau capacitățile de rafinare sunt limitate. În același timp, eventualele reduceri de taxe pot tempera prețul final, fără să garanteze însă o ieftinire proporțională cu scăderea petrolului.

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