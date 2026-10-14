Plafonarea adaosului la motorină, blocată în Parlament. Transportatorii cer reluarea urgentă a votului

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și IMM ROMÂNIA cer reintroducerea de urgență pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a proiectului de lege care prevede plafonarea adaosului comercial la motorină inclusiv pentru rafinării și importatori. Inițiativa, care include și prelungirea situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027, a fost retrasă de la votul final în ședința de miercuri, 14 octombrie.

Transportatorii cer plafonarea adaosului la motorină pe tot lanțul de aprovizionare Foto: arhivă

Cele două organizații avertizează că întârzierea adoptării măsurii poate menține presiunile asupra costurilor de transport și producție, cu efecte asupra prețurilor plătite de consumatori. Potrivit reprezentanților mediului de afaceri, plafonarea trebuie aplicată pe întregul lanț de aprovizionare pentru a limita impactul scumpirii carburanților asupra economiei.

FORT: Fiecare zi de întârziere înseamnă costuri suplimentare

FORT, organizație membră IMM ROMÂNIA, susține că proiectul legislativ trebuie readus rapid în dezbaterea plenului, după ce a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare. Federația afirmă că forma inițială a reglementării a lăsat în afara plafonării rafinăriile și importatorii, ceea ce ar fi redus eficiența măsurii.

„Nu înțelegem de ce un proiect care a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare și care urmărește protejarea întregii economii este retras de la votul final. Fiecare zi fără o plafonare reală a adaosului comercial la motorină înseamnă costuri suplimentare pentru transportatori, producători, distribuitori și, în final, pentru fiecare român”, a declarat Beniamin Lucescu, președintele FORT.

Acesta a subliniat că motorina influențează direct sau indirect costurile pentru numeroase bunuri și servicii, iar scumpirea sa poate alimenta inflația și poate reduce competitivitatea companiilor românești.

„Parlamentul are acum posibilitatea să corecteze această greșeală legislativă. Solicităm reintroducerea imediată a proiectului pe ordinea de zi și adoptarea amendamentelor. Economia românească nu își permite noi întârzieri!”, a transmis președintele FORT.

IMM ROMÂNIA: Efectele se extind dincolo de transporturi

La rândul său, Florin Jianu, președintele IMM ROMÂNIA, atrage atenția că prețul motorinei influențează costurile de funcționare ale întreprinderilor mici și mijlocii din mai multe sectoare, de la agricultură și industrie până la comerț și servicii.

Cât costă carburanții marți, 13 octombrie. Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară

„Prețul motorinei reprezintă un factor important în structura costurilor pentru numeroase întreprinderi mici și mijlocii din România. Efectele creșterii acestuia nu se limitează la sectorul transporturilor, ci se propagă în industrie, agricultură, comerț și servicii, afectând competitivitatea firmelor și prețurile suportate de consumatori”, a declarat Florin Jianu.

Reprezentantul organizației susține că firmele au nevoie de măsuri previzibile și aplicate uniform și cere finalizarea rapidă a procedurii parlamentare.

„Considerăm necesară finalizarea cu celeritate a procedurii parlamentare privind plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul de aprovizionare, astfel încât măsura să își poată atinge obiectivul de limitare a creșterii prețurilor carburanților”, a adăugat acesta.

Plafonarea ar urma să se aplice inclusiv rafinăriilor și importatorilor

Potrivit FORT, proiectul urmărește extinderea plafonării adaosului comercial la motorină asupra tuturor verigilor relevante ale lanțului economic, inclusiv rafinării și importatori. Federația susține că exceptarea acestor operatori din reglementarea inițială a permis menținerea unor presiuni asupra prețului final.

Organizațiile solicită și prelungirea situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027, astfel încât mecanismul să poată continua să fie aplicat.

FORT afirmă că măsura trebuie să fie verificabilă și să producă efecte până la consumatorul final, nu doar să limiteze adaosurile comerciale practicate de o parte dintre operatori.

Solicitarea celor două organizații vine în contextul preocupărilor legate de costurile carburanților și de efectul acestora asupra prețurilor din economie. Efectul concret al unei eventuale extinderi a plafonării va depinde însă de forma finală a actului normativ, de modul de aplicare și de evoluția costurilor pe întregul lanț de aprovizionare.

Până la adoptarea proiectului, FORT și IMM ROMÂNIA cer conducerii Camerei Deputaților și liderilor grupurilor parlamentare să îl reintroducă de urgență pe ordinea de zi și să îl supună votului final.

Prețurile motorinei standard, între 10, 86 și 10,92 lei/litru

Prețul motorinei standard în București era cuprins miercuri, 14 octombrie, între 10,86 și 10,92 lei pe litru, în funcție de rețeaua de benzinării. Cele mai mici prețuri erau afișate de Petrom și Socar, unde un litru costa 10,86 lei.

La OMV, MOL, Lukoil și Rompetrol, motorina standard se vindea cu 10,92 lei pe litru, potrivit prețurilor comunicate pentru această dată.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț era de 6 bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, aceasta înseamnă o diferență de 3 lei între stațiile cu cele mai mici prețuri și cele cu tarifele cele mai ridicate.