 Plafonarea adaosului la motorină, blocată în Parlament. Transportatorii cer reluarea urgentă a votului | adevarul.ro
search
Miercuri, 14 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Plafonarea adaosului la motorină, blocată în Parlament. Transportatorii cer reluarea urgentă a votului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și IMM ROMÂNIA cer reintroducerea de urgență pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a proiectului de lege care prevede plafonarea adaosului comercial la motorină inclusiv pentru rafinării și importatori. Inițiativa, care include și prelungirea situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027, a fost retrasă de la votul final în ședința de miercuri, 14 octombrie.

Pompă de carburanți
Transportatorii cer plafonarea adaosului la motorină pe tot lanțul de aprovizionare Foto: arhivă

Cele două organizații avertizează că întârzierea adoptării măsurii poate menține presiunile asupra costurilor de transport și producție, cu efecte asupra prețurilor plătite de consumatori. Potrivit reprezentanților mediului de afaceri, plafonarea trebuie aplicată pe întregul lanț de aprovizionare pentru a limita impactul scumpirii carburanților asupra economiei.

FORT: Fiecare zi de întârziere înseamnă costuri suplimentare

FORT, organizație membră IMM ROMÂNIA, susține că proiectul legislativ trebuie readus rapid în dezbaterea plenului, după ce a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare. Federația afirmă că forma inițială a reglementării a lăsat în afara plafonării rafinăriile și importatorii, ceea ce ar fi redus eficiența măsurii.

„Nu înțelegem de ce un proiect care a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare și care urmărește protejarea întregii economii este retras de la votul final. Fiecare zi fără o plafonare reală a adaosului comercial la motorină înseamnă costuri suplimentare pentru transportatori, producători, distribuitori și, în final, pentru fiecare român”, a declarat Beniamin Lucescu, președintele FORT.

Acesta a subliniat că motorina influențează direct sau indirect costurile pentru numeroase bunuri și servicii, iar scumpirea sa poate alimenta inflația și poate reduce competitivitatea companiilor românești.

„Parlamentul are acum posibilitatea să corecteze această greșeală legislativă. Solicităm reintroducerea imediată a proiectului pe ordinea de zi și adoptarea amendamentelor. Economia românească nu își permite noi întârzieri!”, a transmis președintele FORT.

IMM ROMÂNIA: Efectele se extind dincolo de transporturi

La rândul său, Florin Jianu, președintele IMM ROMÂNIA, atrage atenția că prețul motorinei influențează costurile de funcționare ale întreprinderilor mici și mijlocii din mai multe sectoare, de la agricultură și industrie până la comerț și servicii.

Cât costă carburanții marți, 13 octombrie. Cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară

„Prețul motorinei reprezintă un factor important în structura costurilor pentru numeroase întreprinderi mici și mijlocii din România. Efectele creșterii acestuia nu se limitează la sectorul transporturilor, ci se propagă în industrie, agricultură, comerț și servicii, afectând competitivitatea firmelor și prețurile suportate de consumatori”, a declarat Florin Jianu.

Reprezentantul organizației susține că firmele au nevoie de măsuri previzibile și aplicate uniform și cere finalizarea rapidă a procedurii parlamentare.

„Considerăm necesară finalizarea cu celeritate a procedurii parlamentare privind plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul de aprovizionare, astfel încât măsura să își poată atinge obiectivul de limitare a creșterii prețurilor carburanților”, a adăugat acesta.

Plafonarea ar urma să se aplice inclusiv rafinăriilor și importatorilor

Potrivit FORT, proiectul urmărește extinderea plafonării adaosului comercial la motorină asupra tuturor verigilor relevante ale lanțului economic, inclusiv rafinării și importatori. Federația susține că exceptarea acestor operatori din reglementarea inițială a permis menținerea unor presiuni asupra prețului final.

Organizațiile solicită și prelungirea situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027, astfel încât mecanismul să poată continua să fie aplicat.

FORT afirmă că măsura trebuie să fie verificabilă și să producă efecte până la consumatorul final, nu doar să limiteze adaosurile comerciale practicate de o parte dintre operatori.

Solicitarea celor două organizații vine în contextul preocupărilor legate de costurile carburanților și de efectul acestora asupra prețurilor din economie. Efectul concret al unei eventuale extinderi a plafonării va depinde însă de forma finală a actului normativ, de modul de aplicare și de evoluția costurilor pe întregul lanț de aprovizionare.

Până la adoptarea proiectului, FORT și IMM ROMÂNIA cer conducerii Camerei Deputaților și liderilor grupurilor parlamentare să îl reintroducă de urgență pe ordinea de zi și să îl supună votului final.

Prețurile motorinei standard, între 10, 86 și 10,92 lei/litru

Prețul motorinei standard în București era cuprins miercuri, 14 octombrie, între 10,86 și 10,92 lei pe litru, în funcție de rețeaua de benzinării. Cele mai mici prețuri erau afișate de Petrom și Socar, unde un litru costa 10,86 lei.

La OMV, MOL, Lukoil și Rompetrol, motorina standard se vindea cu 10,92 lei pe litru, potrivit prețurilor comunicate pentru această dată.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț era de 6 bani pe litru. Pentru un plin de 50 de litri, aceasta înseamnă o diferență de 3 lei între stațiile cu cele mai mici prețuri și cele cu tarifele cele mai ridicate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care Trump „a sărit la gâtul” lui Zelenski
digi24.ro
image
Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer şi a suferit o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar
stirileprotv.ro
image
SURSE | PSD a decis: intră în Guvernul Niculescu. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp, iar Sorin Grindeanu urmează să facă marele anunț
gandul.ro
image
PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu. Social-democrații ar urma să controleze cele mai multe ministere
mediafax.ro
image
Culisele scandalului de la FCSB: „Mustață lovește în Gigi Becali când dă în Meme Stoica!”
fanatik.ro
image
PSD a votat în ședința de la Vila Lac să intre cu miniștri în Guvernul Luca Niculescu. 11 ministere aparțin partidului lui Grindeanu
libertatea.ro
image
Musk a lăsat Ucraina fără Starlink. „Misiuni importante au fost zădărnicite la cererea administrației Trump”
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”
digisport.ro
image
Cum să ieși din frig în sezonul rece 2026-2027. Regulile pentru a primi ajutoare de încălzire și suplimentul pentru energie
click.ro
image
Clădirea care „plutește” pare un nor din care curg cascade. Cum va arăta complexul spectaculos din Tirana premiat pentru arhitectură
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
Leguma tot mai cautată, care e mai scumpă decât carnea. Se vinde cu 30 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
cancan.ro
image
Un pensionar trebuie să returneze 100.000€ din pensie și să se reangajeze. Cum a rămas fără 19 ani de grupa I
newsweek.ro
image
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
prosport.ro
image
Până când poți plăti rovinieta dacă ai circulat deja fără ea. Regula aplicată din octombrie
playtech.ro
image
Iosif Rotariu, revoltat că riscă să rămână fără indemnizația de merit pentru Supercupa Europei: „E dureros! Am jucat și o finală de Cupa Campionilor, am fost la Mondialul din ’90”
fanatik.ro
image
Jocul lui Grindeanu cu PNL: „Este culmea parodiei, schizofrenie politică. O insultă la inteligența românului care are preocupări legate de stabilitatea țării”
ziare.com
image
Dezlănțuit în direct la adresa lui Cristi Chivu, a cerut schimbarea: ”Să se urce în nava spațială. E pe planeta lui”
digisport.ro
image
Călin Donca, implicat într-un accident. Afaceristul s-a lovit la cap după o manevră ratată: „Tot răul e un bine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al Emei Uta. Are un jacuzzi pe terasă. Regina machiajului și-a amenajat locuința ca la Hollywood / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele indicii despre cum ar putea arăta Guvernul Niculescu. Lista numelor vehiculate pentru fiecare minister (Surse)
mediaflux.ro
image
„Nu sunt fiul lui Călin Georgescu!” » Sportivul român, nevoit să dezmintă public
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Fuego, mărturisire dureroasă despre tatăl său! Marele regret care îl urmărește și la 50 de ani: „Mi-aș fi dorit să mă vadă”
click.ro
image
Cum te îmbraci ca Meghan Markle cu piese de la 16 dolari. Ținuta elegantă de toamnă pe care o poți recrea fără să cheltuiești o avere
click.ro
image
Broșa misterioasă purtată de Regina Camilla și Regina Elisabeta a II-a. Povestea bijuteriei care intrigă Familia Regală de decenii
click.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Ninon de Lenclos profimedia 0986681013 jpg
„Dacă îmi cereți abstinență sexuală, mă spânzur!” „Regina curtezanelor” a sfidat morala și a transformat seducția într-o artă
okmagazine.ro
Volumul First Folio, la Folger Shakespeare Library, Washington DC, SUA
Cartea care a salvat pentru posteritate opera lui Shakespeare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Dorel Vișan și Florin Piersic s-au împăcat la 90 de ani! De ce se certaseră, de fapt? „El e boierul, eu sunt țăranul!”
image
Fuego, mărturisire dureroasă despre tatăl său! Marele regret care îl urmărește și la 50 de ani: „Mi-aș fi dorit să mă vadă”

OK! Magazine

image
Vor mai ajunge William și Kate Rege și Regină? Profeția teribilă a lui Nostradamus trimite coroana la „cel care nu trebuia s-o poarte”