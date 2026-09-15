Prețurile carburanților marți, 15 septembrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină

Prețurile motorinei și benzinei se mențin și marți, 15 septembrie, în jurul pragului de 10 lei pe litru. În aproape toată țara, șoferii plătesc aproximativ 10 lei pentru un litru de benzină.

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Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină se găsește în comuna Slobozia Moară, din județul Dâmbovița, unde litrul costă 9,82 lei. În rest, benzina și motorina se găsesc la aceleași prețuri.

Aceasta se vinde cu 9,91 lei pe litru în București și Iași, în timp ce în Cluj-Napoca și Timișoara prețul este de 9,89 lei pe litru. În Constanța, benzina costă, de asemenea, 9,91 lei pe litru.

GPL-ul se vinde cu 4,63 lei pe litru în București. Prețul este de 4,64 lei pe litru în Cluj-Napoca și ajunge la 4,69 lei pe litru în Timișoara și Iași.

Comparativ cu luna trecută, site-ul citat arată că prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 19,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 13,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

În ultima săptămână, petrolul Brent a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril. Pe 13 septembrie, cotația era de aproximativ 104,6 dolari pe baril.

Prețul petrolului este unul dintre factorii care influențează costul carburanților, însă prețul final al motorinei nu urmează automat și în aceeași proporție fiecare variație a barilului. Între petrolul brut și litrul de carburant vândut la pompă intervin costurile de rafinare, transport și distribuție, marjele comerciale, cursul valutar și taxele aplicate carburantului.