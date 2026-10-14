Cât costă carburanții miercuri, 14 octombrie. Unde găsesc șoferii cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL
Șoferii care caută cele mai mici prețuri la carburanți trebuie să știe că miercuri 14 octombrie, diferențele la pompă dintre marile orașe sunt reduse, de doar câțiva bani pe litru, însă există variații importante de la o stație la alta.
Potrivit platformei PECO Online, care centralizează cele mai avantajoase tarife practicate de stațiile de carburanți din România, cea mai ieftină benzină costă 10,05 lei/litru, la o stație TEAutohof din localitatea Orțișoara, județul Timiș, pe DN693, la ieșirea din localitate spre Șecani și autostrada A1.
În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț raportat la nivel național este de 10,75 lei/litru, la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.
Cele mai mici preturi la benzina, motorina si GPL in principalele orase din tara
În marile orașe, prețurile sunt ușor mai ridicate, însă diferențele dintre municipii rămân de doar câțiva bani pe litru.
Conform datelor publicate de PECO Online pentru cele mai mari cinci orașe ale României după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină se găsește în prezent la Cluj-Napoca și Timișoara, unde litrul costă 10,09 lei.
București
Benzină: 10,11 lei/litru
Motorină: 10,86 lei/litru
GPL: 4,64 lei/litru
Cluj-Napoca
Benzină: 10,09 lei/litru
Motorină: 10,84 lei/litru
GPL: 4,69 lei/litru
Timișoara
Benzină: 10,09 lei/litru
Motorină: 10,83 lei/litru
GPL: 4,71 lei/litru
Iași
Benzină: 10,11 lei/litru
Motorină: 10,86 lei/litru
GPL: 4,71 lei/litru
Constanța
Benzină: 10,11 lei/litru
Motorină: 10,86 lei/litru
GPL: 4,69 lei/litru.
Șoferii care doresc să reducă costurile cu alimentarea pot verifica în timp real prețurile actualizate ale stațiilor și pot compara ofertele disponibile înainte de a porni la drum.