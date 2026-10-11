Prețurile carburanților duminică, 11 octombrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și cât costă motorina

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România duminică, 11 octombrie, iar motorina continuă să se apropie de pragul de 11 lei pe litru. În marile orașe, benzina standard costă cel puțin 10,09 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,86 lei pe litru.

Prețurile carburanților duminică, 11 octombrie Foto: Shutterstock

Potrivit datelor Peco Online, cel mai mic preț al benzinei este de 10,75 lei pe litru, la stația TEAutohof din Orțișoara, județul Timiș, situată pe DJ 693, la ieșirea de pe autostrada A1 spre Orțișoara și Seceani.

În ceea ce privește motorina, datele disponibile trebuie verificate separat pentru identificarea stației cu cel mai mic tarif la nivel național.

Cât costă benzina în marile orașe

În București, Iași și Constanța, benzina standard costă cel mai puțin 10,11 lei pe litru. La Cluj-Napoca și Timișoara, prețul minim este de 10,09 lei pe litru.

Comparativ cu ziua precedentă, tarifele benzinei din marile orașe se mențin la aceleași niveluri, potrivit valorilor disponibile.

Prețul motorinei în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța

Motorina standard se vinde la un preț minim de 10,86 lei pe litru în București, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, litrul costă 10,84 lei, iar la Timișoara, 10,83 lei.

Prețurile sunt comparabile cu cele din ziua precedentă, fără modificări semnificative în cele cinci mari orașe.

Cât costă GPL-ul

În București, cel mai mic preț al GPL-ului este de 4,64 lei pe litru. La Cluj-Napoca și Constanța, tariful minim este de 4,69 lei, în timp ce în Timișoara și Iași ajunge la 4,71 lei pe litru.

Prețurile carburanților diferă în funcție de stație și se pot modifica pe parcursul zilei. Șoferii pot consulta tarifele actualizate pe platforma Peco Online.

Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% în prima jumătate a lunii

Acciza aplicată motorinei standard rămâne redusă cu 25% în perioada 1–15 octombrie 2026, potrivit mecanismului de ajustare bilunară instituit prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, iar nivelul efectiv al acesteia este de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

Măsura a fost menținută în urma evaluării evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

De ce rămân ridicate prețurile carburanților

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că prețurile la benzină și motorină sunt influențate atât de cotațiile petrolului, cât și de costurile de transport și de asigurare a produselor petroliere.

Oficialul a avertizat că România are posibilități limitate de a influența evoluția prețurilor, iar reducerea accizei poate avea un efect limitat asupra sumei plătite de șoferi la pompă.

„La prețul produselor petroliere lucrurile sunt total în afara controlului României. Sigur că putem să scădem acciza peste un anumit prag și am făcut acest lucru ca guvern. Chiar și cu ea n-am văzut la un moment dat un efect durabil, de asta va trebui să vedem în ce măsură va fi prelungit sau nu acest mecanism”, a declarat Cristian Bușoi.