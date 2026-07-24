Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a comentat pentru prima dată incidentul petrecut pe 10 iulie, la bordul unui zbor al companiei, în urma căruia un geam s-a spart în timpul zborului. Șeful companiei susține că informațiile potrivit cărora un pasager ar fi fost aspirat pe geam sunt exagerate, deși și-a cerut scuze pentru experiența traumatică trăită de acesta.

Incidentul s-a produs la bordul zborului FR1879, operat de subsidiara Malta Air, pe ruta Grecia – Germania.

Invitat la podcastul The Travel Expert, Michael O'Leary a explicat că, după spargerea geamului, echipajul a urmat procedurile de urgență.

„Geamul s-a spart, măștile de oxigen au căzut, iar piloții au coborât imediat aeronava la o altitudine la care cabina nu mai trebuia presurizată. A fost o experiență foarte tulburătoare și traumatizantă pentru toți cei aflați la bord”, a declarat acesta.

Totodată, șeful Ryanair și-a cerut scuze pasagerului aflat pe locul 11F, dar a respins afirmațiile potrivit cărora acesta ar fi fost aspirat în afara aeronavei.

„Ne pare foarte rău pentru pasagerul care era așezat pe locul 11F. Totuși, el nu a fost aspirat pe geam. Toate aceste afirmații sunt lipsite de sens”, a spus O'Leary.

Pasagerul susține că a fost tras parțial în afara avionului

Bărbatul implicat în incident, Ljubiša Karović, în vârstă de 61 de ani, din Serbia, susține însă o versiune diferită. Acesta dormea în momentul în care zgomotul produs de spargerea geamului l-a trezit.

Potrivit relatării sale, mai multe obiecte au fost aspirate prin deschizătura creată, iar el a fost tras parțial în afara aeronavei, fiind salvat doar datorită intervenției celorlalți pasageri.

„Explozia este ceea ce îmi amintesc. Este zgomotul care îmi revine în minte de fiecare dată când închid ochii să dorm”, a declarat bărbatul pentru The Guardian.

Acesta afirmă că și-a pierdut cunoștința de două sau trei ori în timpul incidentului și a suferit arsuri și vânătăi pe brațul drept, de la axilă până la piept. După aterizare, a fost transportat la spital, iar în prezent poartă un guler cervical și spune că încă resimte dureri.

Soția și avocatul descriu momente dramatice

Soția sa, Svetlana Grković, aflată pe un rând din spate, a povestit că pasagerii au încercat să-l țină pe soțul ei în interiorul aeronavei, în timp ce o altă persoană ar fi folosit mai întâi o geantă, apoi un troler pentru a acoperi deschiderea creată.

Avocatul lui Karović, Vasilis Tsiaras, susține că supraviețuirea clientului său a fost „un miracol”.

„Când cabina s-a depresurizat, partea superioară a corpului său a fost proiectată în afara avionului și și-a pierdut imediat cunoștința. Mergea în Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la aproximativ 4.500 de metri altitudine, s-a trezit cu capul și brațul drept în afara aeronavei, care zbura cu peste 600 km/h”, a declarat avocatul.

Ryanair: „Vom răspunde în instanță”

Întrebat despre eventualele acțiuni în justiție, Michael O'Leary a afirmat că reprezentanții pasagerului formulează tot mai multe acuzații și că Ryanair va răspunde acestora pe căile legale.

„Avocații fac din ce în ce mai multe afirmații în fiecare zi. Vom gestiona această situație la momentul potrivit”, a declarat directorul executiv al companiei.