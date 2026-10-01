Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe casa din Mogoșoaia. Când se judecă cererea

Călin Georgescu a contestat măsura prin care procurorii DIICOT au pus sechestru pe vila pe care o deține în Mogoșoaia, în dosarul în care este arestat preventiv pentru 30 de zile.

Călin Georgescu a contestat sechestrul asuăra casei de unde a fost luat de mascaţi. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Vă reamintim că sechestrul asupra locuinţei sale din Mogoşoaia a fost instituit pe 24 septembrie, la câteva zile după ce Georgescu fusese reținut pentru 24 de ore în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Între timp, avocţii lui Călin Georgescu au contestat această măsură şi, potrivit unor surse citate de G4Media, cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale va fi analizată de Tribunalul București pe 7 octombrie.