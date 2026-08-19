 Ilie Bolojan îl acuză pe Bogdan Ivan că a creat panică pe tema riscului de blackout: „O dovadă de iresponsabilitate” | adevarul.ro
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Ilie Bolojan îl acuză pe Bogdan Ivan că a creat panică pe tema riscului de blackout: „O dovadă de iresponsabilitate”

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Premierul interimar Ilie Bolojan a lansat critici dure la adresa lui Bogdan Ivan (PSD), fost ministru al Energiei, după mesajele acestuia privind posibila deconectare a unor mari consumatori industriali de la Sistemul Energetic Național.

Ilie Bolojan alături de fostul ministru PSD al Energiei FOTO Facebook
Ilie Bolojan alături de fostul ministru PSD al Energiei FOTO Facebook

Șeful Executivului a afirmat la postul e B1 TV că informațiile prezentate public au fost scoase din context și au alimentat temeri nejustificate privind un eventual blackout.

Bolojan: Notificările fac parte dintr-o procedură legală

Premierul a explicat că documentele primite de companii nu reprezintă un semnal că România se află în pragul unei crize energetice, ci fac parte din mecanismele prevăzute pentru gestionarea unor situații excepționale.

„Astăzi a apărut o postare a fostului ministru al energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenții economici au primit notificări că vor fi decuplați, deci uitați-vă, nu mai avem energie, deci intrăm în blackout și așa mai departe”, a declarat Ilie Bolojan, citat de Mediafax.

Potrivit premierului interimar, astfel de proceduri există de mai mult timp și sunt menite să protejeze alimentarea gospodăriilor în cazul unui deficit major de energie.

Ilie Bolojan a arătat că este vorba despre o listă a marilor consumatori industriali care ar putea fi afectați primii în cazul unei situații de criză.

„Se face o listă de companii mari, de mari consumatori, care urmează să fie decuplați primii sau la care li se va reduce puterea alocată, atunci când se poate ajunge la un deficit de energie, în așa fel încât locuințele să nu fie afectate”, a explicat premierul.

Acuzații de „necunoaștere” sau „atitudine inconștientă”

Ilie Bolojan a calificat reacția lui Bogdan Ivan drept iresponsabilă, afirmând că aceasta poate avea efecte negative asupra populației și mediului economic.

„Vă puteți da seama că asta este o atitudine iresponsabilă”, a spus premierul, adăugând că situația poate fi rezultatul „necunoașterii procedurilor legale” sau al „unei atitudini inconștiente, în care creezi o frică, creezi niște știri care nu au nicio legătură cu realitatea”.

Șeful Guvernului a precizat că firmele vizate sunt informate individual, în baza contractelor existente și a regulilor stabilite prin actele normative în vigoare.

„Compania este înștiințată, «vedeți că sunteți pe o listă»”, a explicat Bolojan în emisiunea „Bună România”, subliniind că notificarea nu înseamnă aplicarea imediată a restricțiilor.

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„De la o înștiințare la blackout e o mare diferență”

Premierul interimar a insistat că simpla existență a unei proceduri preventive nu justifică concluzia că România ar urma să intre în blackout.

„E o procedură, e o înștiințare, dar de la o înștiințare că ești pe o listă să vii să anunți că intrăm în blackout, este o dovadă de iresponsabilitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a adăugat că astfel de comportamente nu ar trebui să apară din partea unor persoane care au ocupat funcții publice importante, apreciind că „asta nu trebuie făcut și asta ține de conștiința ta”.

Afirmațiile lui Bogdan Ivan: Asta înseamnă să împingi economia spre colaps

Bogdan Ivan afirmase anterior într-o postare pe Facebook, că „cel mai negru scenariu se întâmplă”.
„Criza a ajuns la poarta fabricilor, și așa împovărate de taxe, se costuri uriașe și de incertitudine.Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie. Este strigător la cer. Este un atentat la siguranța economică a României.

Domnule premier demis Ilie Bolojan, o fabrică nu se oprește ca un bec. Când îi tai energia, oprești producția, blochezi contracte, produci pierderi și pui presiune directă pe salariile oamenilor. În spatele fiecărei fabrici sunt familii, sunt oameni care muncesc, sunt copii care depind de venitul părinților lor”, a scris Ivan pe Facebook.

 În aceeași postare, fostul ministru al Energiei a adăugat:

„Ne-ați spus că totul este sub control. Astăzi vedem realitatea. România încearcă să țină sistemul energetic în picioare cerând industriei să producă mai puțin. Asta nu este soluție. Asta înseamnă să împingi economia spre colaps și să pui pe umerii companiilor nota de plată pentru lipsa de decizie a unui guvern demis. Nu poți cere industriei să fie competitivă și, în același timp, să o ameninți că mâine s-ar putea să nu aibă energie. Nu poți vorbi despre stabilitate în timp ce fabricile primesc notificări de deconectare. Asta nu mai este doar o criză energetică. Este o amenințare directă la siguranța României, la locurile de muncă ale oamenilor și la viitorul economiei românești. Domnule Bolojan, cine răspunde pentru faptul că am ajuns aici?”.

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