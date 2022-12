Românii nu stau acasă de sărbători. Cum afectează inflația planurile pentru vacanțele de iarnă

Inflația, cu prețul energiei care afectează bugetele oamenilor, le schimbă planurile de călătorie și adaugă îngrijorări cu privire la cât de scumpă va fi această vacanță, precizează analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Potrivit sursei citate, inflația influențează planurile de călătorie ale europenilor, un sfert dintre ei fiind îngrijorați de creșterea costurilor generale, iar 17% de situația finanțelor personale. În ciuda acestui fapt, datele arată că rezervările pentru vară au fost cu doar 3% sub nivelul de dinaintea pandemiei, iar această tendință a continuat și în octombrie. Dar estimările pentru sezonul de iarnă 2022/23 arată, în acest moment al rezervărilor, o scădere cumulată a vânzărilor de 27%.

Cum arată situația în România

Contactat de „Adevărul”, Traian Bădulescu, consultant în turism și purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), a explicat că faţă de perioada pandemiei se înregistrează o creştere a rezervărilor: „În România, față de anul trecut, avem o creștere undeva la 35%. Nu am ajuns, totuși, la nivelul din 2019, dar avantajul este că hotelierii din România și din toată lumea nu au majorat foarte mult tarifele, față de alte produse care și-au dublat sau triplat prețurile”.

Potrivit acestuia, suferă și hotelierii din cauza prețurilor la energie. Sunt hoteluri care aveau de plătit 30.000 de lei lunar pentru utilități, iar în prezent plătesc 100.000 de lei.

„Nu le e deloc ușor, dar românii își doresc să călătorească și vorbim despre o categorie de români, câteva sute de mii, care își mai permit să aibă un buget. Ideea este că nu vorbim nici despre foarte mulți români care călătoresc. De Sărbători, vor călători 200.000-300.000 de români, așa cum a fost întotdeauna, din 20 de milioane câți suntem. Pe români i-au ajutat mult voucherele de vacanță. Multe rezervări s-au făcut prin vouchere de vacanță, inclusiv pentru Sărbători”, a transmis specialistul. Traian Bădulescu a precizat că agențiile de turism acceptă voucherele și pot să includă și transport sau mese, dacă este cazul.

„Hotelurile acceptă voucherele de vacanță pentru serviciile lor. Dacă o familie are vouchere de 2.800 de lei și costă Revelionul 4.000-5.000, mai adaugă restul cash”, a mai menționat consultantul.

Cu cât au crescut prețurile

Specialistul susţine că, în turism, tarifele au crescut cu 10-25% față de anul trecut la hoteluri în România și în alte țări.

„Eu zic că este o scumpire chiar mică ținând cont că au crescut prețurile la utilități, ținând cont că rata inflației este de 15% și sunt și costurile cu personalul. Și în turism, sub 600 de euro nu mai e plătit nimeni, pornind de la cameriste”, a declarat el.

Întrebat dacă românii au ales mai mult destinații interne pentru perioada Sărbătorilor, specialistul a precizat: „Da, clar. De fapt, cred că este o pondere de cam 50-50%. Parcă peste 50% destinații interne. Și în destinații exotice sunt multe mii de turiști, dar estimarea pentru România este că vor fi undeva la 150.000 minimum de Crăciun și Revelion în toată țara. Pe toate celelalte destinații, undeva la peste 100.000”.

Bădulescu a mai arătat că avantajul României, în acest an, este că au început să vină din nou turiști străini. „Este o cifră mai mare decât anul trecut, nu la nivelul lui 2019, dar vin și din Grecia, Bulgaria, Ungaria. Iarna, România este mai atractivă mai ales pentru cei din țările sudice, pentru că avem tradiții de Crăciun. Nu putem să-i atragem pe ei cu marea, dar de Sărbători îi mai putem atrage. Un alt avantaj al României este că are piețe de Crăciun din ce în ce mai competitive pe plan internațional. Ideea este că, nu e neapărat extraordinar, dar e mai bine decât anul trecut pentru că nu mai avem restricții. Oricum, baza de clientelă a României este din București. Aproape jumătate dintre turiștii României sunt din București. Este un oraș cu venituri. Chiar la nivel european stăm destul de bine. Repet, nu vorbim despre o cifră enormă – Valea Prahovei, ca să se umple, are nevoie de 30.000-40.000 de turiști la un singur eveniment cum este Revelionul. Dar avem 30.000 de turiști care își permit. E o legendă că avem tarife neapărat mari. Revelionul pornește de undeva de la 500 de euro de persoană la o pensiune sau la un hotel nu neapărat pe Valea Prahovei și, bine, poate ajunge și undeva la 2.000 de euro sau mai mult, dar vorbim de câteva hoteluri.”