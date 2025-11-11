Captură record în Marea Britanie. Două persoane, condamnate pentru spălarea a peste 5,5 miliarde de lire în Bitcoin

Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate în Marea Britanie, după ce au înșelat peste 128.000 de victime și au stocat ilegal fondurile în criptomonede, într-unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istorie.

Hok Seng Ling, de origine malaeziană și în vârstă de 47 de ani, și-a recunoscut vinovăția la Curtea Crown din Southwark, Londra, pentru implicarea într-o schemă de spălare de bani. Complicea sa, Zhimin Qian, de origine chineză, tot în vârstă de 47 de ani, a admis, de asemenea, spălarea de bani, fapt care i-a adus supranumele de „Zeita Bogăției” datorită stilului său de viață extravagant, scrie metro.co.uk.

Amândoi au apărut în fața Curții Crown din Southwark. Qian a fost condamnată la 11 ani și opt luni de închisoare, iar Ling la patru ani și 11 luni. Qian a fugit din China cu documente false înainte de a intra în Marea Britanie și de a spăla bani prin achiziții imobiliare, au declarat polițiștii metropolitani.

Împreună, cei doi au înșelat peste 128.000 de victime printr-o schemă desfășurată în China între 2014 și 2017.

Cum funcționa schema

Se pare că Ling tranzacționa criptomonede în numele lui Qian, „știind sau suspectând că acțiunile sale ar facilita dobândirea sau controlul de bunuri obținute prin activități infracționale de către altă persoană”.

Ulterior, fondurile obținute ilegal au fost stocate în active Bitcoin, conform poliției.

Un alt complice al celor doi, Jian Wen, fusese condamnat anterior la șase ani și opt luni de închisoare, după ce a fost descoperit cu portofele Bitcoin în valoare de miliarde.

Cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie

Poliția din Londra a realizat cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie, ridicând Bitcoin în valoare de miliarde de lire de la cei trei indivizi.

Qian a folosit banii pentru a cumpăra o proprietate de milioane de lire în nordul Londrei, împreună cu două imobile extravagante în Dubai.

Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Crime Economice și Cibernetice al Met, a declarat: „Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Marii Britanii și unul dintre cazurile de criptomonede cu cea mai mare valoare la nivel global. Printr-o investigație meticuloasă și o cooperare fără precedent cu autoritățile chineze, am reușit să obținem dovezi convingătoare privind originea criminală a crypto-activelor pe care cei doi au încercat să le spele în Marea Britanie.”

„Gândurile mele sunt alături de miile de victime înșelate în această schemă, iar speranța mea este ca acest verdict să recunoască daunele produse de acești inculpați și să consolideze angajamentul neclintit al Met pentru justiție”, a adăugat el.