Video „Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca într-un film postapocaliptic

Imagini tulburătoare, desprinse parcă dintr-un film apocaliptic, au surprins un convoi de militari ruși care avansează prin ceață deasă, în vehicule distruse, fără uși sau geamuri. Clipul, publicat de Kyiv Post, arată soldați agățați de mașini ruginite și motociclete, înaintând pe un drum acoperit de resturi. Pe margine, un dron prăbușit — semn al luptei care a trecut pe acolo.

În câteva secunde, coloana dispare în ceață, lăsând în urmă imaginea unei armate sfârtecate, dar împinse înainte de ordinul de luptă.

Avans spre Kupiansk

Imaginile au apărut în timp ce forțele Moscovei anunțau noi câștiguri în apropierea orașului ucrainean Kupiansk, în regiunea Harkiv. Trupele ruse afirmă că au ocupat mai multe stații de cale ferată și un depozit de petrol din estul orașului.

Un comandant care folosește indicativul Hunter a declarat că unități din Regimentul 1486 Mecanizat au pătruns adânc în zona urbană și au preluat controlul liniilor ferate până la stația Kupiansk-Vuzlovi, aflată la aproximativ șase kilometri sud de centru. Luptele continuă, spune el, în jurul stației Kupiansk-Sortuvalni.

Moscova aplică o dublă mișcare de încercuire — în jurul orașelor Pokrovsk (regiunea Donețk) și Kupiansk (regiunea Harkov). Kievul susține, însă, că a reușit să aprovizioneze trupele din Mirnograd, aflat la est de Pokrovsk.

Coloana din ceață

Bloggeri militari ruși au publicat marți un alt videoclip — neverificat de Reuters — care ar arăta forțe ruse intrând în Pokrovsk pe un drum învăluit în ceață. Imaginile seamănă izbitor: motociclete, autoturisme improvizate, vehicule fără portiere, toate înaintând printre dărâmături, cu soldați așezați pe capote și acoperișuri.

Într-o scenă, o dronă avariată apare pe marginea drumului, ca un semn al haosului care însoțește fiecare înaintare rusă.

Ofensiva și prețul energiei

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat într-un interviu pentru New York Post că Rusia concentrează aproximativ 150.000 de militari pentru a cuceri Pokrovsk, inclusiv unități mecanizate și brigăzi de pușcași marini.

Potrivit lui Sîrski, Ucraina folosește zonele urbane pentru a încetini avansul rus și a contracara grupurile de sabotaj care operează în spatele frontului.

În paralel, Kievul încearcă să refacă sistemul energetic grav afectat de noile atacuri rusești. Duminică, țara se lupta să restabilească alimentarea cu electricitate și căldură, după ce loviturile Moscovei au distrus mai multe centrale. Compania națională Centrenergo a anunțat că „capacitatea de producție este redusă la zero”.

Rusia a lansat, peste noapte, sute de drone și rachete asupra infrastructurii energetice. A fost, spun autoritățile ucrainene, unul dintre cele mai intense atacuri de la începutul invaziei din februarie 2022.

Un război al întunericului

Peste 20.000 de persoane din regiunile ruse de la graniță au rămas, la rândul lor, fără curent, în urma unor atacuri ucrainene de represalii. În Ucraina, electricitatea, căldura și apa au fost întrerupte în mai multe orașe, iar Ukrenergo a anunțat restricții de până la 16 ore pe zi în majoritatea regiunilor.

„Un număr fără precedent de rachete și drone — mai multe pe minut — au lovit aceleași termocentrale pe care le reparasem după atacul devastator din 2024”, a transmis Centrenergo.

Ministrul Energiei de la Kiev a descris situația drept „una dintre cele mai dificile nopți” de la începutul războiului.

În timp ce pe frontul din Harkov soldații ruși avansează prin ceață, într-un decor demn de Mad Max, Ucraina se luptă cu un alt tip de întuneric — cel al frigului, al penuriei și al rezistenței care nu se oprește.