 Reducerea accizei la motorină nu ajunge integral la pompă. Firmele cer schimbarea urgentă a legii | adevarul.ro
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Reducerea accizei la motorină nu ajunge integral la pompă. Firmele cer schimbarea urgentă a legii

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IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) cer Guvernului și Parlamentului să modifice de urgență legislația privind reducerea accizei la motorină, susținând că actualele excepții permit ca o parte din avantajul fiscal acordat de stat să fie absorbit pe lanțul comercial înainte ca acesta să se reflecte în prețul plătit la pompă.

Pompă de carburanți
Reducerea accizei la motorină nu ajunge integral la pompă. Foto arhivă

Statul a redus cu 20% acciza la motorină pentru perioada 16-31 august 2026, măsura fiind adoptată cu scopul de a diminua costurile suportate de economie, companii și consumatorii finali.

IMM România și FORT susțin însă că mecanismul prevăzut de legislația în vigoare permite apariția unei diferențe între reducerea fiscală acordată de stat și efectul acesteia asupra prețului final al carburantului.

Cele două organizații cer modificarea Legii nr. 162/2026, astfel încât reducerea accizei să se reflecte efectiv în prețul motorinei.

Potrivit acestora, problema este legată de modul în care este reglementată limitarea adaosurilor comerciale pe lanțul de distribuție.

Importul și prima vânzare, exceptate de la limitarea adaosului

IMM România și FORT atrag atenția asupra prevederilor articolului 2 alineatul (11) din Legea nr. 162/2026. Acestea exclud de la mecanismul de limitare a adaosului comercial activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul și prima vânzare a produselor petroliere importate.

Organizațiile consideră că această excepție poate afecta mecanismul prin care reducerea accizei ar trebui să ajungă în prețul final.

În cazul în care anumite verigi ale lanțului de formare a prețului nu sunt incluse în mecanismul de limitare, susțin reprezentanții celor două organizații, marja comercială poate fi redistribuită între diferitele etape ale comercializării, diminuând efectul economic al reducerii fiscale.

„O reducere de acciză reprezintă un efort asumat de bugetul public cu un obiectiv economic precis: reducerea costului carburantului și, implicit, diminuarea presiunii asupra companiilor și consumatorilor. Acest obiectiv nu poate fi considerat atins în momentul adoptării măsurii fiscale, ci numai atunci când efectul ei se regăsește efectiv în prețul final”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Transportatorii cer ca reducerea să fie vizibilă în preț

Federația Operatorilor Români de Transport susține că transportatorii sunt afectați direct de nivelul prețului motorinei și că reducerea accizei trebuie să producă un efect măsurabil la pompă.

„Reducerea accizei trebuie să producă un efect măsurabil asupra prețului motorinei. Transportatorii nu pot beneficia de o reducere fiscală doar la nivel teoretic. Dacă avantajul fiscal este absorbit pe lanț înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis”, a spus, la rândul său, Beniamin Lucescu, președintele FORT.

IMM România și FORT cer modificarea Legii nr. 162/2026

Cele două organizații solicită Parlamentului modificarea de urgență a articolului 2 alineatul (11) din Legea nr. 162/2026.

Propunerea vizează includerea întregului lanț relevant de formare a prețului în mecanismul de limitare a adaosului sau a marjei comerciale, inclusiv în zona importului, rafinării și primei vânzări.

IMM România și FORT cer, în același timp, monitorizarea efectului reducerii accizei asupra prețului final al motorinei.

Potrivit organizațiilor, prin monitorizarea prețurilor ar trebui să poată fi identificată diferența dintre avantajul fiscal acordat prin reducerea accizei și reducerea efectivă a prețului plătit la pompă.

Organizațiile cer trasabilitatea efectului fiscal

IMM România și FORT susțin că, în condițiile în care statul renunță temporar la venituri fiscale pentru a reduce costul motorinei, avantajul economic urmărit prin această măsură trebuie să se reflecte în prețul suportat de companii și consumatorii finali.

Cele două organizații solicită, astfel, modificarea cadrului legislativ și urmărirea efectului reducerii accizei pe întregul lanț de formare a prețului.

Dacă statul renunță la venituri fiscale pentru reducerea prețului motorinei, beneficiul trebuie să ajungă la cel pentru care măsura a fost adoptată: economia și consumatorul final. Nu poate fi considerată eficientă o intervenție publică al cărei efect economic poate fi neutralizat prin redistribuirea marjelor comerciale între verigi”, susțin IMM România și FORT.

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