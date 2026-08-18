Motorina se scumpește din nou, la doar două zile după reducerea accizei. Prețul a trecut de 10 lei pe litru

Motorina se scumpește din nou, la numai două zile după reducerea accizei. Prețurile au urcat marți, 18 august, cu 15 bani pe litru la cinci dintre principalele rețele din București, după ce acciza la motorina standard fusese redusă temporar cu 20%, începând din 16 august. Reducerea accizei a fost de 560,86 lei pentru 1.000 de litri, însă prețurile de la pompă au început deja să crească din nou.

Prețurile motorinei standard au crescut marți, 18 august, la cinci dintre principalele rețele de benzinării din București.

Motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru

Marți, 18 august, motorina standard a trecut de pragul de 10 lei pe litru în toate rețelele monitorizate din București.

La Petrom, un litru de motorină standard costă 10,14 lei, față de 9,99 lei luni, 17 august. Scumpirea este de 15 bani pe litru.

Aceeași creștere este înregistrată și la SOCAR, unde prețul a urcat de la 9,99 lei la 10,14 lei pe litru.

La OMV, motorina standard costă marți 10,20 lei pe litru, față de 10,05 lei luni. Și la MOL, prețul a crescut de la 10,05 lei la 10,20 lei pe litru.

Aceeași evoluție este înregistrată și la Rompetrol, unde motorina standard s-a scumpit de la 10,05 lei la 10,20 lei pe litru.

Lukoil este singura dintre rețelele monitorizate care nu a modificat prețul. Motorina costă în continuare 10,35 lei pe litru, la fel ca luni.

Cum s-au modificat prețurile într-o singură zi

Petrom: de la 9,99 lei/l, luni, la 10,14 lei/l, marți: +15 bani/litru.

SOCAR: de la 9,99 lei/l la 10,14 lei/l: +15 bani/litru.

OMV: de la 10,05 lei/l la 10,20 lei/l: +15 bani/litru.

MOL: de la 10,05 lei/l la 10,20 lei/l: +15 bani/litru.

Rompetrol: de la 10,05 lei/l la 10,20 lei/l: +15 bani/litru.

Lukoil: 10,35 lei/l atât luni, cât și marți: fără modificare.

Marți, cel mai mic preț dintre stațiile monitorizate este de 10,14 lei/litru, la Petrom și SOCAR, iar cel mai mare este de 10,35 lei/litru, la Lukoil. Între cele două niveluri este o diferență de 21 de bani pe litru.

Cât înseamnă scumpirea pentru un plin

Creșterea de 15 bani pe litru se vede direct în costul unei alimentări.

Pentru un rezervor de 50 de litri, scumpirea înseamnă un cost suplimentar de 7,50 lei față de ziua precedentă.

În cazul unui rezervor de 60 de litri, diferența ajunge la 9 lei.

La Petrom și SOCAR, de exemplu, un plin de 50 de litri costa luni 499,50 lei. Marți, aceeași cantitate ajunge la 507 lei.

La OMV, MOL și Rompetrol, 50 de litri de motorină costau luni 502,50 lei, iar marți costă 510 lei.

La Lukoil, pentru 50 de litri se plătesc în continuare 517,50 lei.

Toate prețurile monitorizate au trecut de 10 lei pe litru

Creșterea de marți vine după ce, luni, Petrom și SOCAR aveau încă un preț sub pragul de 10 lei pe litru, respectiv 9,99 lei.

După majorarea de 15 bani, motorina standard costă 10,14 lei pe litru în cele două rețele.

La OMV, MOL și Rompetrol, prețul a ajuns la 10,20 lei pe litru, în timp ce Lukoil păstrează cel mai ridicat nivel dintre rețelele monitorizate, de 10,35 lei pe litru.

Prețurile carburanților pot varia de la o stație la alta și în funcție de zona în care aceasta este amplasată. Valorile prezentate pentru 17 și 18 august sunt cele indicate pentru principalele rețele din București.