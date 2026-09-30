Vedete ale atletismului mondial vor alerga pe străzile Brașovului

Și în acest an iubitorii mișcării vor putea lua startul la Brașov Running Festival, în acest weekend. De asemenea, organizatorii au anunțat că la întrecerea profesioniștilor se vor alinia atleți de valoare mondială.

Khairi Bejiga este principalul favorit în cursa profesioniștilor Foto: Brașov Running Festival

Orașul de lângă Tâmpa va găzdui, duminică, 4 octombrie, una dintre cele mai valoroase ediții din istoria tRUNsylvania International 10K. Atât la cursa masculină, cât și la cea feminină se vor alinia la start câte patru alergători care figurează în Top 10 Mondial. Din acest motiv, organizatorii Brașov Running Festival anunță că recordurile traseului (26:51 la masculin și 30:07 la feminin) sunt din nou în pericol.

Certificată World Athletics Elite Label, cursa de elită la masculin îl va avea în prim-plan pe campionul ediției 2025, etiopianul Khairi Bejiga. Acesta va reveni la Brașov pentru a-și apăra titlul și pentru a ataca din nou recordul traseului, care este de 26:51 și a fost stabilit în 2022 de kenyanul Nicolas Kipkorir Kimeli.

Atleți valoroși își propun să doboare recordul traseului

E de amintit că alergătorul african a reușit una dintre marile performanțe ale ediției de anul trecut, când, la doar 19 ani, a câștigat la Brașov în 26:54. În 2026 și-a îmbunătățit recordul personal la 26:51, timp pe care l-a înregistrat de două ori, la Valencia și Lille, câștigând ambele competiții. În august trrecut, a coborât la 13:03,27 pe 5.000 m, în cadrul reuniunii Diamond League de la Lausanne.

La ediția din acest an, pentru Khairi Bejiga principalul rival va fi atletul alături de care a oferit unul dintre cele mai spectaculoase dueluri ale ediției precedente, Maxime Chaumeton. Sud-africanul va reveni la Brașov după ce, în 2025, a terminat pe locul al doilea, la doar o secundă în urma etiopianului, stabilind, cu timpul de 26:55, un nou record al Africii de Sud.

Valoarea ridicată a cursei masculine este ilustrat și de faptul că cinci dintre sportivii care vor fi la start au alergat deja 10 km în mai puțin de 27 de minute. Kenyanul Silas Senchura se va prezenta cu un record personal de 26:58 și cu o medalie de bronz obținută în acest an în proba de 10.000 m la Campionatele Africii. Etiopianul Kuma Girma are, la rândul său, un record personal de 26:58 pe șosea și un impresionant 12:46,41 pe 5.000 m, iar kenyanul Laban Kosgei, prezent și anul trecut la Brașov, și-a îmbunătățit în 2026 recordul personal la 26:59.

Printre cei mai importanți sportivi care și-a anunțat participarea se numără și etiopianul Getnet Wale, atlet clasat pe locul al patrulea în proba de 3.000 m obstacole la Jocurile Olimpice de la Tokyo și la două ediții ale Campionatelor Mondiale.

Românca Joan Chelimo Melly va reveni în competiție la Brașov

În cursa feminină, Brenda Jepchirchir se va prezenta la Brașov după un an de excepție. Iar dacă în 2025 kenyanca de 21 de ani a venit la Brașov pentru a impune ritmul cursei, un an mai târziu ea se va prezenta din postura uneia dintre cele mai rapide alergătoare din lume. Africanca a produs una dintre marile surprize ale anului în ianuarie, când a câștigat 10K Valencia Ibercaja în 29:25, performanță care figurează drept a doua cea mai rapidă a anului pe această distanță. Rezultatul din orașul spaniol nu a fost unul izolat. În lunile următoare, kenyanca a confirmat prin alte trei evoluții de nivel internațional.

Și cursa feminină va fi animată de alergătoare de valoare Foto: Brașov Running Festval / David Mihailescu

Alături de Jepchirchir, la cursa din acest an de la Brașov va lua startul compatrioata Nelvin Jepkemboi, o altă atletă care a coborât sub bariera de 30 de minute. Aceasta a alergat 29:45 la Castellón, ceea ce reprezintă una dintre performanțele mondiale ale sezonului. De asemenea, a reușit 14:59,68 pe 5.000 m în Diamond League, la Doha, și 1h 05:06 la semimaratonul de la Buenos Aires. Cele două kenyence vor avea ca obiectiv și să coboare sub recordul feminin al traseului de la Brașov, 30:07, stabilit de Sheila Chepkirui, în 2022.

Cursa feminină nu se va rezuma la acest duel kenyan. Nu mai puțin de 11 sportive de pe lista de start au recorduri personale sub 31 de minute pe 10 km, pe șosea sau pe pistă, iar cursa reunește atlete cu rezultate importante la nivel european, mondial și olimpic. Printre ele se numără etiopianca Axumawit Embaye, dublă vicecampioană mondială în sală la 1.500 m, care în ultima perioadă și-a îndreptat atenția către cursele de șosea și a alergat 30:22 în acest an la Lille.

Brașov Running Festival așteaptă 2.500 de alergători și peste 25.000 de spectatori la cea de-a 4-a ediție

Una dintre sportivele care pot produce o surpriză la Brașov este etiopianca Yenenesh Shimket, în vârstă de 19 ani. Ea a alergat în 2026 14:48,02 pe 5.000 m, iar pe șosea a înregistrat un spectaculos 14:24 pe 5 km, una dintre cele mai rapide performanțe mondiale ale anului.

Sud-africana Tayla Kavanagh și atleta din Djibouti Samia Hassan Nour vor alerga la Brașov după evoluții foarte bune la Campionatul Mondial de alergare pe șosea, unde s-au clasat pe locurile 4, respectiv 8, în proba de 5 km.

Europa va fi reprezentată la cel mai înalt nivel și de germanca Konstanze Klosterhalfen, campioană europeană la 5.000 m în 2022, care și-a îmbunătățit în acest an recordul personal pe 10 km la 30:37. Pe lista de start se va afla și Mekdes Woldu, deținătoarea recordurilor Franței la semimaraton și maraton, care revine în România după victoria obținută în luna iunie, la Cluj 10K.

Pentru publicul de la noi, unul dintre principalele puncte de interes ale întrecerii de la Brașov va fi revenirea în competiție a lui Joan Chelimo Melly, vicecampioană europeană la semimaraton în 2024. Atleta care reprezintă România va debuta competițional în sezonul 2026 chiar la Brașov și se va confrunta cu unele dintre cele mai puternice alergătoare de șosea ale momentului. În cursa masculină, vom putea urmări duelul dintre Nicolae Soare și Dragoș Pop, cei mai valoroși atleți români pe șosea din ultimii ani.

Director al Brașov Running Festival, Daniel Santa a declarat: „Este a șasea ediție internațională a tRUNsylvania 10K și cred că avem toate premisele pentru cea mai puternică ediție de până acum. În ultimii ani, Brașovul și-a câștigat o reputație foarte bună în atletismul internațional, iar sportivii și managerii lor știu deja că aici găsesc un traseu foarte rapid și condiții create special pentru performanță. Anul acesta am avut un interes extraordinar din partea atleților de top și, pentru prima dată, provocarea nu a mai fost să îi convingem să vină la Brașov, ci să selectăm sportivii dintr-un număr foarte mare de solicitări. Atât cursa masculină, cât și cea feminină au potențialul de a fi extrem de spectaculoase. Recordurile nu pot fi niciodată garantate, dar cred că avem sportivii și contextul necesar pentru a vedea, pe 4 octombrie, cele mai rapide curse de 10 km alergate vreodată în România”.

tRUNsylvania International 10K este o cursă certificată World Athletics Elite Label și reprezintă competiția de elită din cadrul Brașov Running Festival, eveniment desfășurat în weekendul 3–4 octombrie. Programul festivalului include, pe lângă cursele internaționale de elită, probe dedicate alergătorilor amatori, copiilor și comunității, precum și curse care conectează specificul montan al Brașovului cu alergarea urbană. Organizat într-unul dintre cele mai cunoscute orașe istorice din România, Brașov Running Festival și-a construit în ultimii ani o prezență tot mai vizibilă în calendarul internațional al curselor de șosea.

Alergătorii de top care vor lua startul la Brașov:

Cursa masculină

Khairi Bejiga (Etiopia) – 26:51

Maxime Chaumeton (Africa de Sud) – 26:55

Silas Senchura (Kenya) – 26:58

Kuma Girma (Etiopia) – 26:58

Laban Kosgei (Kenya) – 26:59

Kelvin Kiplagat (Kenya) – 27:03.51 / 10.000 m

Cornelius Kipkosegei (Kenya) – 27:06

Kenneth Kiprop (Uganda) – 27:09

John Lomoni Ainum (Kenya) – 27:13

Kevin Chesang (Kenya) – 27:17.80 / 10.000 m

Said Mechaal (Spania) – 27:25

Getnet Wale (Etiopia) – 27:33

Cursa feminină

Brenda Jepchirchir (Kenya) – 29:25

Nelvin Jepkemboi (Kenya) – 29:45

Aynadis Mebratu (Etiopia) – 30:05

Rahel Daniel (Eritreea) – 30:12.15 / 10.000 m

Axumawit Embaye (Etiopia) – 30:22

Konstanze Klosterhalfen (Germania) – 30:37

Samia Hassan Nour (Djibouti) – 30:40

Francine Niyomukunzi (Burundi) – 30:42

Joan Chelimo Melly (România) – 30:52

Mekdes Woldu (Franța) – 30:56

Yenenesh Shimket (Etiopia) – 30:59 / 14:24 pe 5 km

Rebecca Mwangi (Kenya) – 31:13

Tayla Kavanagh (Africa de Sud) – 31:26

Loice Chekwemoi (Uganda) – 32:40 / 9:18.84 la 3000 m obstacole

Cursa tRUNsylvania 10K 2026 va fi transmisă în direct, cu comentariu atât în limba română, cât și în limba engleză.

Transmisiunea în limba română va putea fi urmărită pe TVR Sport și prin intermediul platformelor Brașov Running Festival și pe brasovrun.ro. Transmisiunea internațională în limba engleză va fi disponibilă prin European Athletics (YouTube), comentariul fiind asigurat de Tim Hutchings, dublu medaliat la Campionatele Mondiale de Cross Country și una dintre cele mai cunoscute voci ale atletismului internațional. Informații suplimentare despre programul Brașov Running Festival și tRUNsylvania International 10K sunt disponibile pe brasovrun.ro.

România „vibrează“: un campion olimpic va alerga la Brașov Running Festival

Brașov Running Festival a fost lansat în 2021, fiind în prezent cel mai important eveniment atletic din Europa de Sud-Est inclus în calendarul World Athletics și una dintre cele mai valoroase competiții de alergare pe șosea la nivel global. Evenimentul include cursa de elită „tRUNsylvania International 10K”, certificată Elite Label, și reunește anual atleți de top din întreaga lume, alături de mii de participanți amatori. Ediția din 2026 va avea loc în 3 și 4 octombrie.