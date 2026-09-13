Prețurile carburanților duminică, 13 septembrie. Unde găsești cel mai ieftin carburant

Prețurile minime ale carburanților din principalele orașe ale țării se mențin la niveluri ridicate duminică, 13 septembrie. La nivel național, cea mai ieftină benzină costă în continuare 9,49 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu minimum 9,99 lei pe litru.

Motorina trece de 10,40 lei/litru în marile orașe Foto: Shutterstock

Cea mai ieftină benzină din țară este disponibilă la 9,49 lei pe litru, iar cel mai mic preț pentru motorină este de 9,99 lei pe litru. Ambele prețuri sunt afișate la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, potrivit datelor Peco Online.

În București, prețul minim pentru un litru de benzină este de 9,91 lei, iar motorina pornește de la 10,43 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,63 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina costă cel puțin 9,89 lei pe litru, iar motorina 10,35 lei. GPL-ul poate fi găsit de la 4,64 lei pe litru.

La Timișoara, prețul minim pentru benzină este de 9,89 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,40 lei. Pentru GPL, prețul minim este de 4,69 lei pe litru.

În Iași, benzina poate fi cumpărată cu minimum 9,91 lei pe litru, iar motorina cu 10,43 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,69 lei pe litru.

În Constanța, prețul minim pentru benzină este de 9,91 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10,43 lei. Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,67 lei pe litru.

Dintre cele cinci mari orașe analizate, cel mai mic preț pentru motorină este în Cluj-Napoca, unde litrul costă cel puțin 10,35 lei. Urmează Timișoara, cu 10,40 lei pe litru, în timp ce în București, Iași și Constanța prețul minim este de 10,43 lei pe litru.

În cazul benzinei, cele mai mici prețuri din această comparație sunt în Cluj-Napoca și Timișoara, unde litrul pornește de la 9,89 lei. În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,91 lei pe litru.

La nivel național, diferența dintre cel mai mic preț al motorinei și valorile minime din marile orașe rămâne însă importantă. Un litru poate fi cumpărat cu 9,99 lei în Iernut, în timp ce în București, Iași și Constanța prețul minim ajunge la 10,43 lei.