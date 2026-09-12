 Prețurile carburanților sâmbătă, 12 septembrie. Orașul din România unde motorina e sub 10 lei litrul | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 12 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prețurile carburanților sâmbătă, 12 septembrie. Orașul din România unde motorina e sub 10 lei litrul

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Prețurile minime ale carburanților au crescut în principalele orașe ale țării, sâmbătă, 12 septembrie, față de ziua precedentă. La nivel național, cea mai ieftină benzină costă în continuare 9,49 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu minimum 9,99 lei pe litru.

Prețurile carburanților sâmbătă, 12 septembrie.
Prețurile carburanților sâmbătă, 12 septembrie. Foto: rhivă

Potrivit Peco Online, șoferii mai pot găsi benzină la 9,49 lei pe litru doar în județele Dâmbovița și Mureș. În Dâmbovița, cea mai ieftină benzină se găsește în localitatea Lungulețu, iar în Mureș, se găsește în localitatea Iernut.  

Potrivit datelor Peco Online, ambele prețuri minime sunt afișate la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină este sâmbătă de 9,91 lei, în timp ce motorina pornește de la 10,37 lei pe litru. GPL-ul poate fi găsit de la 4,63 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina costă cel puțin 9,89 lei pe litru, iar motorina 10,35 lei. Pentru GPL, prețul minim este de 4,64 lei pe litru.

La Timișoara, șoferii găsesc benzina de la 9,89 lei pe litru, motorina de la 10,34 lei, iar GPL-ul de la 4,69 lei.

În Iași, prețul minim pentru benzină este de 9,91 lei pe litru, iar pentru motorină de 10,37 lei. GPL-ul pornește de la 4,69 lei pe litru.

În Constanța, benzina și motorina au aceleași prețuri minime ca în București și Iași: 9,91 lei pentru un litru de benzină și 10,37 lei pentru un litru de motorină. GPL-ul poate fi cumpărat de la 4,67 lei pe litru.

Față de vineri, când benzina pornea de la 9,82 lei în București, Iași și Constanța, respectiv de la 9,79 lei în Cluj-Napoca și Timișoara, prețurile minime au crescut cu până la 10 bani pe litru.

Și motorina s-a scumpit în principalele orașe. În București, Iași și Constanța, prețul minim a urcat de la 10,29 la 10,37 lei pe litru. În Cluj-Napoca, creșterea a fost de la 10,26 la 10,35 lei, iar în Timișoara de la 10,25 la 10,34 lei.

La nivel național, însă, cele mai mici prețuri au rămas aceleași ca în ziua precedentă: 9,49 lei pe litru pentru benzină și 9,99 lei pe litru pentru motorină, ambele la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Benzina și motorina, mai scumpe în marile orașe

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei. În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru. În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
digi24.ro
image
Putin amenință Europa cu războiul dacă trimite trupe în Ucraina. Rusia, vizată de peste 30.000 de sancțiuni
stirileprotv.ro
image
Povestea tânărului închis la Rahova după ce un hoț de parfumuri i-a furat identitatea. „După pușcărie, am ajuns să caut în gunoaie”
gandul.ro
image
CRIZA petrolului ia amploare! Evenimentele de ULTIMĂ ORĂ care afectează întreaga lume
mediafax.ro
image
„Gigi Becali îl spulberă pe Drăguș!”. Mitică Dragomir anunță cât va avea răbdare patronul de la FCSB
fanatik.ro
image
O viață cusută cu ață, răbdare și amintiri. Povestea fascinantă a croitorului care muncește de la 15 ani: „Lumea era elegantă pe vremuri”
libertatea.ro
image
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
gsp.ro
image
S-a recăsătorit în secret și a devenit mamă pentru a treia oară, la 44 de ani: "Nu-mi pasă ce cred alții"
digisport.ro
image
Mesajul lui Jador pentru Oana Ciocan, de ziua ei: „Regina mea, femeia vieții mele”
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Două nunți în politică: Nazare și șefa de cabinet a lui Bolojan, miri în aceeași zi. Cine sunt partenerii lor
observatornews.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
cancan.ro
image
Un pensionar primește pensie de invaliditate după legea veche. Ce se întâmplă la trecerea la limita de vârstă?
newsweek.ro
image
Nadia Comăneci, sumă astronomică de la PRO TV. Câți bani va lua la „Românii au talent” și ce jurat a fost „executat” fără milă
prosport.ro
image
Cine moștenește dacă o persoană moare fără copii. Când ajung casa și banii la frați, părinți sau soț
playtech.ro
image
„Cum să semnezi așa ceva?”. Gigi Becali, stupefiat de ce a făcut Diana Buzoianu în scandalul bisericii de la Techirghiol: „Nu te pui cu dracii”. Video
fanatik.ro
image
Un turist care a călătorit prin Europa: 4 orașe unde se va întoarce cu siguranță și 2 pe care le va sări în viitor
ziare.com
image
Biserica lui Gigi Becali a "dispărut" peste noapte: "Mai vedeți ceva? La revedere!"
digisport.ro
image
ANM avertizează: cod galben de vijelii, ploi și grindină în mai multe regiuni din țară. Temperaturile scad brusc
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ oficial de la Guvern despre DEMISIA premierului Bolojan
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Campion cu Dinamo la titlul din 2007, acum e angajat la bancă » Povestește în premieră episodul tensionat din vestiar, după returul cu Lazio
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Ce îi enervează pe români la apartamentele noi: „Rău de tot”
click.ro
image
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația
click.ro
image
Tragedie după tragedie într-un bloc din Constanța! Un bărbat de 35 de ani a căzut de la etaj, în același loc în care a murit și nepotul său
click.ro
Georgiana Cavendish jpg
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana
okmagazine.ro
Emma Tallulah Behn și Marius Borg Hoiby profimedia 1132963677 jpg
Nu l-a scăpat din ochi o clipă! Cine era femeia care a stat lipită de Marius Borg la funeraliile Regelui Harald?
okmagazine.ro
Una dintre cele două broșe circulare de la Dienstedt
Misterul bijuteriilor vechi de 1.700 de ani, descoperite în mormântul unei „prințese” germanice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un artist pop din Grecia a murit după ce și-a făcut un tratament anti-îmbătrânire
image
Ce îi enervează pe români la apartamentele noi: „Rău de tot”

OK! Magazine

image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat