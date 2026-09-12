Prețurile carburanților sâmbătă, 12 septembrie. Orașul din România unde motorina e sub 10 lei litrul

Prețurile minime ale carburanților au crescut în principalele orașe ale țării, sâmbătă, 12 septembrie, față de ziua precedentă. La nivel național, cea mai ieftină benzină costă în continuare 9,49 lei pe litru, iar motorina poate fi cumpărată cu minimum 9,99 lei pe litru.

Prețurile carburanților sâmbătă, 12 septembrie. Foto: rhivă

Potrivit Peco Online, șoferii mai pot găsi benzină la 9,49 lei pe litru doar în județele Dâmbovița și Mureș. În Dâmbovița, cea mai ieftină benzină se găsește în localitatea Lungulețu, iar în Mureș, se găsește în localitatea Iernut.

Potrivit datelor Peco Online, ambele prețuri minime sunt afișate la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină este sâmbătă de 9,91 lei, în timp ce motorina pornește de la 10,37 lei pe litru. GPL-ul poate fi găsit de la 4,63 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina costă cel puțin 9,89 lei pe litru, iar motorina 10,35 lei. Pentru GPL, prețul minim este de 4,64 lei pe litru.

La Timișoara, șoferii găsesc benzina de la 9,89 lei pe litru, motorina de la 10,34 lei, iar GPL-ul de la 4,69 lei.

În Iași, prețul minim pentru benzină este de 9,91 lei pe litru, iar pentru motorină de 10,37 lei. GPL-ul pornește de la 4,69 lei pe litru.

În Constanța, benzina și motorina au aceleași prețuri minime ca în București și Iași: 9,91 lei pentru un litru de benzină și 10,37 lei pentru un litru de motorină. GPL-ul poate fi cumpărat de la 4,67 lei pe litru.

Față de vineri, când benzina pornea de la 9,82 lei în București, Iași și Constanța, respectiv de la 9,79 lei în Cluj-Napoca și Timișoara, prețurile minime au crescut cu până la 10 bani pe litru.

Și motorina s-a scumpit în principalele orașe. În București, Iași și Constanța, prețul minim a urcat de la 10,29 la 10,37 lei pe litru. În Cluj-Napoca, creșterea a fost de la 10,26 la 10,35 lei, iar în Timișoara de la 10,25 la 10,34 lei.

La nivel național, însă, cele mai mici prețuri au rămas aceleași ca în ziua precedentă: 9,49 lei pe litru pentru benzină și 9,99 lei pe litru pentru motorină, ambele la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Benzina și motorina, mai scumpe în marile orașe

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei. În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru. În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.