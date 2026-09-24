 Prețurile carburanților joi, 24 septembrie. Unde pot găsi șoferii cel mai ieftin combustibil din țară | adevarul.ro
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Prețurile carburanților joi, 24 septembrie. Unde pot găsi șoferii cel mai ieftin combustibil din țară

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Prețurile carburanților au rămas joi, 24 septembrie, la niveluri apropiate de cele din ziua precedentă, iar motorina s-a ieftinit cu câțiva bani pe litru. Totuși, față de luna trecută, atât benzina, cât și motorina sunt considerabil mai scumpe, potrivit datelor Peco Online.

La GPL, prețurile se mențin constante.
La GPL, prețurile se mențin constante. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Cea mai ieftină benzină standard este disponibilă la stația Dacma din comuna Lungulețu, județul Dâmbovița, la un preț de 9,87 lei pe litru. În celelalte stații, benzina se vinde în general cu prețuri cuprinse între 9,93 și 9,99 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, prețul în marile orașe ajunge la 10,91 lei pe litru în București, Constanța și Iași, 10,89 la Cluj Napoca, în timp ce în Timișoara un litru costă aproximativ 10,89 lei.

Cel mai mic preț indicat de Peco Online pentru motorină este de 10,67 lei pe litru, la stația Dacma din Pitești, județul Argeș.

Șoferii care folosesc GPL plătesc aproximativ 4,67 lei pe litru în București, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța și 4,71 lei în Timișoara și Iași. La GPL, prețurile se mențin constante.

Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru

Benzina a depășit pragul psihologic de 10 lei pe litru, după aproape o săptămână în care prețurile au fost menținute la 9,99 lei. Motorina se apropie, la rândul său, de pragul de 11 lei. Miercuri dimineață, 23 septembrie, unele stații de alimentare au afișat deja noile tarife, iar litrul de benzină a ajuns la 10,05 lei. Este un nivel record pentru prețul benzinei, în timp ce și motorina se află la un nivel fără precedent.

Cu cât s-a scumpit un plin în ultima lună

Față de aceeași perioadă a lunii trecute, prețul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 4,4%. Astfel, pentru un rezervor de 50 de litri, șoferii plătesc în prezent cu aproximativ 21 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Motorina s-a scumpit într-un ritm și mai mare. Prețul mediu al unui litru a crescut cu 6,3%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu aproximativ 32 de lei mai mult față de acum o lună.

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