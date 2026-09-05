Prețurile carburanților sâmbătă, 5 septembrie. Benzina coboară la sub 9,5 lei în mai multe județe

Prețul benzinei s-a mai redus sâmbătă, 5 septembrie, în contextul în care, în unele județe, aceasta poate fi găsită la pompă și la mai puțin de 9,5 lei pe litru. Motorina, în schimb, se menține peste pragul de 10 lei pe litru.

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Peco Online arată că, în zece județe ale țării (Arad, Bihor, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș), benzina se găsește la 9,48-9,49 lei litrul.

Prețul motorinei, în schimb, este de 10,1 lei pe litru, cea mai ieftină fiind în județul Dâmbovița, mai exact în comuna Lungulețu, unde un litru poate fi găsit la 9,97 lei.

În ceea ce privește GPL-ul, cele mai mici prețuri dintre marile orașe sunt în Cluj-Napoca, unde un litru costă 4,59 lei, și în București, unde prețul ajunge la 4,60 lei. În Constanța, GPL-ul se vinde cu 4,65 lei pe litru, iar în Timișoara și Iași, cu 4,67 lei pe litru.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 0,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 1,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile, arată site-ul citat.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 6,8%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 37,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care autoritățile au redus deja acciza la motorină la nivelul maxim permis de lege.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a început controalele în stațiile de carburanți din țară, pe fondul prețurilor ridicate la benzină și motorină. Inspectorii urmăresc adaosurile comerciale practicate de operatori și modul în care au fost modificate prețurile de la o zi la alta.

România se află pe locul 16 în UE în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 14 în cazul motorinei. Fără taxe, țara noastră ocupă locul 10 la benzină și locul 12 la motorină în clasamentul celor mai mici prețuri din Uniunea Europeană.