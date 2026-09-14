Prețurile carburanților luni, 14 septembrie. Benzina se apropie de 10 lei pe litru în aproape toată țara

Prețurile motorinei și benzinei se mențin luni, 14 septembrie, la nivelurile ridicate din ultimele zile. În aproape toată țara, benzina se vinde cu aproape 10 lei pe litru.

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Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină este disponibilă la 9,74 lei litrul și se găsește în comuna Căteasca, Argeș. În rest, benzina se găsește la aproape 10 lei în toată țara. Aceasta se vinde cu 9,91 lei pe litru în București și Iași, în timp ce în Cluj-Napoca și Timișoara prețul este de 9,89 lei pe litru. În Constanța, benzina costă, de asemenea, 9,91 lei pe litru.

Motorina are un preț de 10,46 lei pe litru în București și Iași. În Timișoara, litrul de motorină costă 10,43 lei, iar în Cluj-Napoca, 10,35 lei pe litru.

GPL-ul se vinde cu 4,63 lei pe litru în București. Prețul este de 4,64 lei pe litru în Cluj-Napoca și ajunge la 4,69 lei pe litru în Timișoara și Iași.

Comparativ cu luna trecută, site-ul citat arată că prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,1%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 19,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2,9%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 15,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

În ultima săptămână, petrolul Brent a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril. Pe 13 septembrie, cotația era de aproximativ 104,6 dolari pe baril.

Prețul petrolului este unul dintre factorii care influențează costul carburanților, însă prețul final al motorinei nu urmează automat și în aceeași proporție fiecare variație a barilului. Între petrolul brut și litrul de carburant vândut la pompă intervin costurile de rafinare, transport și distribuție, marjele comerciale, cursul valutar și taxele aplicate carburantului.