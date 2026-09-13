Motorina s-a scumpit puternic în ultimele luni, iar creșterea prețului la pompă a ajuns să anuleze complet avantajul reducerii accizei. Dacă la sfârșitul lunii februarie un litru de motorină standard costa, în medie, 8,27 lei în România, pe 13 septembrie prețurile din principalele rețele au ajuns la valori cuprinse între 10,43 și 10,52 lei pe litru.

Motorina s-a scumpit enorm Foto: arhivă

În mai puțin de șapte luni, prețul unui litru de motorină a crescut astfel cu aproximativ 2,2 lei, echivalentul unei scumpiri de circa 26,5%.

Pentru șoferi, diferența se vede cel mai clar în buzunar. Un plin de 50 de litri costa aproximativ 413,50 lei la prețul de 8,27 lei pe litru de la sfârșitul lunii februarie. La prețurile din 13 septembrie, același plin ajunge să coste între 521,50 și 526 de lei, în funcție de stația aleasă.

Diferența este, astfel, de aproximativ 108 - 113 lei pentru fiecare 50 de litri alimentați.

Motorina a ajuns la peste 10,4 lei pe litru în toate rețelele analizate

Pe 13 septembrie, cele mai mici prețuri dintre rețelele analizate erau de 10,43 lei pe litru, la MOL și SOCAR. Lukoil avea un preț de 10,44 lei pe litru, Petrom de 10,46 lei, Rompetrol de 10,49 lei, iar OMV avea cel mai ridicat preț, de 10,52 lei pe litru.

De la 9,97 lei la peste 10,4 lei în doar zece zile

Prețurile au avut și scăderi temporare la începutul lunii septembrie. Pe 1 septembrie, prima zi de aplicare a măsurii de reducere a accizei, motorina s-a ieftinit cu 17 bani pe litru față de ziua precedentă.

La Petrom și SOCAR, prețul a coborât de la 10,14 lei, cât era la 31 august, la 9,97 lei pe litru la 1 septembrie. La OMV, MOL și Rompetrol, prețul a scăzut de la 10,20 la 10,03 lei pe litru, în timp ce la Lukoil a coborât de la 10,40 la 10,23 lei pe litru.

Pe 3 septembrie, prețurile erau de 9,97 lei pe litru la Petrom, 10,03 lei la OMV, 10,09 lei la SOCAR, 10,14 lei la MOL, 10,18 lei la Rompetrol și 10,23 lei la Lukoil.

Zece zile mai târziu, pe 13 septembrie, toate cele șase rețele analizate aveau din nou prețuri de peste 10,4 lei pe litru.

Față de 3 septembrie, Petrom și OMV s-au scumpit cu 49 de bani pe litru. La SOCAR, creșterea a fost de 34 de bani, la MOL de 29 de bani, la Rompetrol de 31 de bani, iar la Lukoil de 21 de bani pe litru.

Pentru un rezervor de 50 de litri, o creștere de 49 de bani pe litru înseamnă aproape 25 de lei în plus pentru un singur plin, scumpire majoră înregistrată în doar 10 zile.

Cât plătește în plus un șofer pentru un plin

La prețul mediu de 8,27 lei pe litru din 28 februarie, 50 de litri de motorină costau 413,50 lei.

La prețurile din 13 septembrie, costul pentru aceeași cantitate era cuprins între 521,50 lei, la un preț de 10,43 lei pe litru, și 526 de lei, la un preț de 10,52 lei pe litru.

Un șofer plătește, prin urmare, cu aproximativ 108–113 lei mai mult pentru 50 de litri decât la sfârșitul lunii februarie.

Petrolul Brent a trecut din nou de 100 de dolari pe baril

În ultima săptămână, petrolul Brent a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril. Pe 13 septembrie, cotația era de aproximativ 104,6 dolari pe baril.

Prețul petrolului este unul dintre factorii care influențează costul carburanților, însă prețul final al motorinei nu urmează automat și în aceeași proporție fiecare variație a barilului. Între petrolul brut și litrul de carburant vândut la pompă intervin costurile de rafinare, transport și distribuție, marjele comerciale, cursul valutar și taxele aplicate carburantului.

Prin urmare, evoluția cotației Brent nu se transferă neapărat imediat și în aceeași proporție în prețul plătit de consumator.

La nivelul prețurilor din 13 septembrie, însă, diferența față de sfârșitul lunii februarie este deja de aproximativ 2,2 lei pentru fiecare litru de motorină, ceea ce înseamnă o creștere de circa 26,5%.

Pentru un șofer, diferența se traduce într-un cost suplimentar de peste 100 de lei la fiecare 50 de litri alimentați, comparativ cu prețul mediu de 8,27 lei pe litru înregistrat la sfârșitul lunii februarie.