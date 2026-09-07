Mașinile pe motorină nu mai dispar din 2035. Bruxelles-ul face un pas înapoi. Care vor fi noile reguli

Uniunea Europeană își revizuiește planul privind eliminarea automobilelor cu motoare termice din 2035, după ani de presiuni din partea industriei auto și a unor state membre importante.

UE renunță la interzicerea motoarelor termice. Foto: Shutterstock

Bruxelles-ul trece la un obiectiv mai flexibil de reducere a emisiilor, ceea ce va permite în continuare existența pe piață a unor automobile cu motoare pe benzină și motorină, alături de modelele electrice, hibride și, în perspectivă, cele alimentate cu hidrogen.

Schimbarea marchează o revizuire importantă a uneia dintre cele mai controversate politici europene din domeniul transporturilor și vine după presiunile exercitate de Germania, Italia și alți mari actori ai industriei auto, care au cerut în repetate rânduri Comisiei Europene să renunțe la abordarea care împingea practic piața exclusiv către automobilele electrice.

Ce se schimbă după 2035

Regulile europene stabilite anterior prevedeau ca, din 2035, producătorii să ajungă la o reducere de 100% a emisiilor de CO₂ pentru autoturismele și camionetele noi, ceea ce ar fi însemnat, în practică, dispariția de pe piața automobilelor noi a modelelor alimentate exclusiv cu benzină sau motorină. Regulile nu interziceau însă utilizarea automobilelor existente după 2035, astfel încât mașinile deja aflate în circulație ar fi putut fi conduse în continuare.

Comisia Europeană a propus modificarea acestei abordări și reducerea obiectivului pentru 2035 la 90% în cazul emisiilor de la țeava de eșapament, restul de 10% urmând să fie compensat prin alte mecanisme, inclusiv utilizarea unor combustibili sustenabili sau a oțelului cu emisii reduse de carbon produs în Europa.

În aceste condiții, după 2035 pot continua să existe pe piață automobile echipate cu motoare cu ardere internă, inclusiv modele hibride, plug-in hybrid și alte soluții care combină motorul termic cu propulsia electrică.

Cezar Gheorghe: „Consumatorul alege”

Cezar Gheorghe, analist în cadrul Agricolumn, consideră că schimbarea reprezintă o revenire la o abordare în care nu mai există o singură tehnologie impusă pentru atingerea obiectivelor climatice.

UE renunță la interzicerea motoarelor termice

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Și așa toate opțiunile rămân pe masă: benzina, diesel, electric și în curând hidrogen. Consumatorul alege.

Însă un lucru rămâne: „there is no replacement for displacement”, a transmis Cezar Gheorghe, expert în agricultură în cadrul AGRIColumn.

De ce a schimbat UE strategia

Revizuirea regulilor vine într-un moment dificil pentru industria auto europeană, care se confruntă cu încetinirea cererii pentru automobile electrice, costuri ridicate, investiții foarte mari în electrificare și concurența tot mai puternică a producătorilor chinezi.

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Germania, una dintre principalele puteri auto ale Europei, a exercitat presiuni pentru o reglementare mai flexibilă, argumentând că industria trebuie să poată utiliza mai multe tehnologii pentru a-și păstra competitivitatea. Italia și alți membri ai UE au susținut, de asemenea, modificarea abordării.

În paralel, constructorii europeni au avertizat că o tranziție impusă într-un ritm prea rapid către automobilele electrice ar putea pune presiune suplimentară asupra unei industrii care investește deja miliarde de euro în electrificare și care se confruntă cu o concurență tot mai mare din partea producătorilor asiatici.

Prin noua abordare, Bruxelles-ul păstrează obiectivul de reducere masivă a emisiilor, dar renunță la ideea că acesta trebuie atins printr-o singură tehnologie.

Benzina, motorina, electricul și hidrogenul rămân în cursă

Una dintre cele mai importante consecințe ale schimbării este faptul că producătorii auto vor avea mai multă libertate în alegerea tehnologiilor prin care își reduc emisiile.

Automobilele electrice vor continua să fie încurajate, însă alături de acestea pot rămâne pe piață modele hibride, plug-in hybrid, cu range extender și, în anumite condiții, automobile echipate cu motoare cu ardere internă.

În același timp, UE încearcă să păstreze presiunea asupra industriei pentru reducerea emisiilor, astfel încât relaxarea obiectivului nu înseamnă revenirea la regulile de dinaintea tranziției energetice din sectorul auto.

Noua strategie este, prin urmare, mai degrabă o schimbare a modului în care sunt atinse obiectivele climatice decât o abandonare a acestora.

Pentru consumatori, schimbarea poate însemna însă un lucru esențial: anul 2035 nu mai reprezintă momentul după care automobilele noi cu motor termic dispar complet din oferta producătorilor. Piața va putea avea în continuare mai multe tehnologii, iar alegerea între benzină, motorină, hibrid, electric sau alte soluții va depinde de preț, infrastructură, costurile de utilizare și preferințele cumpărătorilor.

Propunerea Comisiei Europene trebuie însă să parcurgă procedura legislativă europeană înainte de a deveni noul cadru juridic. Actualele reguli prevăd în continuare obiectivul de 100% reducere a emisiilor pentru mașinile și camionetele noi începând din 2035, în timp ce noul pachet propus de Comisie urmărește să schimbe această regulă.